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世界卫生组织：应对 Omicron 应谨慎但不恐慌

世界卫生组织（WHO）位于日内瓦的总部。

世界卫生组织（WHO）位于日内瓦的总部。

照片：Reuters / Denis Balibouse

RCI

世界卫生组织的首席科学家 Soumya Swaminathan 于周五对路透社表示，虽然新冠病毒变种 Omicron 似乎具有很强的传染性，但正确的反应是做好准备，谨慎而不恐慌。

世卫组织 WHO 已敦促各国提高医疗保健系统的能力，加大为本国人口接种疫苗的力度，以应对可能由 Omicron 变种引起的 COVID-19 病例激增，世卫组织还表示，限制人们旅行可以争取时间，但限制旅行不是唯一的解决办法。

Soumya Swaminathan 说，我们需要做好准备和谨慎，而不是恐慌，因为我们的情况与一年前不同。

她说，鉴于自 COVID-19 大流行开始以来在疫苗开发上取得的进展，世界已经做好了更好的准备。

世卫组织表示，限制人们旅行可以争取时间，但不是唯一的解决办法。

世卫组织表示，限制人们旅行可以争取时间，但不是唯一的解决办法。

照片：Associated Press / Jerome Delay

未知性

关于Omicron 变体，现在有许多未知数，这种变体上个月首次在非洲南部被发现，现在已经传播到至少 38 个国家。

世卫组织的 Soumya Swaminathan 表示，我们需要时间，但愿这种变体更温和一些......但现在就这个变体得出结论还为时过早。

她说，目前 Delta 变体病毒导致的感染占全球新冠病例的 99%。

她接着说， 世卫组织正在为所有情况做准备，其中可能包括注射加强针，尤其是在某些年龄组，以及弱势群体中。

使用来自Reuters的信息。

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