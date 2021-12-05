世界卫生组织：应对 Omicron 应谨慎但不恐慌

世卫组织 WHO 已敦促各国提高医疗保健系统的能力，加大为本国人口接种疫苗的力度，以应对可能由 Omicron 变种引起的 COVID-19 病例激增，世卫组织还表示，限制人们旅行可以争取时间，但限制旅行不是唯一的解决办法。

Soumya Swaminathan 说， 我们需要做好准备和谨慎，而不是恐慌，因为我们的情况与一年前不同。

她说，鉴于自 COVID-19 大流行开始以来在疫苗开发上取得的进展，世界已经做好了更好的准备。

世卫组织表示，限制人们旅行可以争取时间，但不是唯一的解决办法。 照片：Associated Press / Jerome Delay

未知性

关于Omicron 变体，现在有许多未知数，这种变体上个月首次在非洲南部被发现，现在已经传播到至少 38 个国家。

世卫组织的 Soumya Swaminathan 表示， 我们需要时间，但愿这种变体更温和一些......但现在就这个变体得出结论还为时过早。

她说， 目前 Delta 变体病毒导致的感染占全球新冠病例的 99%。