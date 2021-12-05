- 主页
- 国际
世界卫生组织：应对 Omicron 应谨慎但不恐慌
世界卫生组织的首席科学家 Soumya Swaminathan 于周五对路透社表示，虽然新冠病毒变种 Omicron 似乎具有很强的传染性，但正确的反应是做好准备，谨慎而不恐慌。
世卫组织 WHO 已敦促各国提高医疗保健系统的能力，加大为本国人口接种疫苗的力度，以应对可能由 Omicron 变种引起的 COVID-19 病例激增，世卫组织还表示，限制人们旅行可以争取时间，但限制旅行不是唯一的解决办法。
Soumya Swaminathan 说，
我们需要做好准备和谨慎，而不是恐慌，因为我们的情况与一年前不同。
她说，鉴于自 COVID-19 大流行开始以来在疫苗开发上取得的进展，世界已经做好了更好的准备。
未知性
关于Omicron 变体，现在有许多未知数，这种变体上个月首次在非洲南部被发现，现在已经传播到至少 38 个国家。
世卫组织的 Soumya Swaminathan 表示，
我们需要时间，但愿这种变体更温和一些......但现在就这个变体得出结论还为时过早。
她说，
目前 Delta 变体病毒导致的感染占全球新冠病例的 99%。
她接着说，
世卫组织正在为所有情况做准备，其中可能包括注射加强针，尤其是在某些年龄组，以及弱势群体中。