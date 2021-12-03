加拿大免疫委员会表示，50 岁以上加拿大人应打第三针

加拿大国家免疫咨询委员会现在 强烈建议 所有 50 岁以上的加拿大人和其他弱势群体—如卫生保健工作者、原住民和生活在集体护理环境中的人—接种第三剂 mRNA COVID-19 疫苗。

在星期五 （12 月3 日）发布的一份新报告中，由志愿疫苗专家组成的独立机构 NACI 还呼吁 18 至 49 岁的加拿大人在接受第二次 mRNA 注射至少六个月后也进行第三次接种。

疫苗随时间效力减弱

由于该病毒仍在广泛传播，世界上其他国家的咨询小组—如与美国疾病控制中心 (CDC) 合作的咨询小组——数周以来一直建议扩大加强针所覆盖的人群范围。

加拿大卫生部授权的 COVID-19 疫苗已被证明对预防感染、转为重症、住院和降低死亡率非常有效。

NACI 表示，现在推荐加强针注射，是因为新出来的数据表明，对于完成了两剂疫苗接种的人来说，随着时间的推移，疫苗的保护力在下降。

年轻人首选辉瑞

2021年12月3日：在安大略省针对 5 至 11 岁儿童的疫苗接种中心，公共卫生部门为了安抚儿童而尽力营造对儿童更友好的氛围，一位工作人员装扮成 Elsa 来安慰正在接种 COVID-19 疫苗的孩子。 照片：La Presse canadienne / Cole Burston

NACI 今天还发布了关于应向 12 至 29 岁的人提供哪些 mRNA 疫苗注射的指南。

NACI 表示，辉瑞（ Pfizer）疫苗是年轻人的 首选 ，因为其导致心肌炎或心包炎的风险较低。

少数年轻人—主要是年轻男性和男孩—在接种疫苗后出现了心肌炎症。 NACI 表示，在使用了辉瑞 （ Pfizer）疫苗而不是 Moderna 疫苗的人中，这种情况不太常见。

加拿大国家免疫咨询委员会还表示，在 18-29 岁有资格注射加强针的人群中，应该注射辉瑞的加强针。

加拿大首席公共卫生官谭咏诗（ Theresa Tam）医生说，NACI 强烈建议 50 岁以上人群打第三针，这是因为他们更有可能因 COVID-19 而面临严重后果。

（CBC）