BC 省在打破降雨纪录后又打破高温纪录

星期三（12 月 1 日), BC省 21 个社区的气温创下历史新高，人们担心这可能会加快融雪, 并导致进一步的洪水和山体滑坡。

奥肯那根 (Okanagan) 地区的彭蒂克顿 (Penticton) 市周三创下了 22.5 摄氏度的创纪录高温, 这是加拿大有记录以来 12 月最热的日子之一。

彭蒂克顿 (Penticton) 市曾经在 2012 年 12 月 1 日创下过 11.2 度的高温记录，该市 12 月1 日的历年平均气温为 3.4 摄氏度。

CBC 的气象学家 Johanna Wagstaffe 解释说，这种特殊情况是由目前正在肆虐的大气河流造成的。

BC 省 12 月 1 日创下高温记录的社区包括:

彭蒂克顿 (Penticton) ：22.5 摄氏度

萨默兰 (Summerland)：20.4 摄氏度

奥索尤斯 (Osoyoos)：18.1 摄氏度

弗农(Vernon) ：17.5 摄氏度

基洛纳 (Kelowna )：17.4 摄氏度

洪水风险

加拿大环境部的气象学家 Armel Castellan 说，这种新的天气现象增加了发生洪水的风险。

他解释说，在山顶，温度高于零, 这种组合会带来严重后果，我们非常担心。

但他补充说，12 月 1 日的高温不会持续，今后几天气温将恢复到季节性常态。

(CBC)