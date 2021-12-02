安大略省宣布 12 月 13 日起 50 岁以上人群可打第三剂疫苗

卫生官员说，第三针的注射时间将被安排在第二次注射的 6 个月之后。

安大略省首席卫生官基兰·摩尔（ Kieran Moore） 医生周四下午在多伦多举行的新闻发布会上公布了有关细节。

明年 1 月更多人可注射加强针

安省同时表示，从明年 1 月开始，将根据年龄和风险进一步扩大注射加强针的人群范围，第三针与第二针的间隔应为 6 到 8 个月。

基兰·摩尔医生在一份声明中说： 如果您有资格获得加强剂量的 COVID-19 疫苗，请尽快预约，为自己提供额外的保护层。

如果您还没有接种疫苗，请今天就去接种，这包括为 5 至 11 岁儿童接种疫苗。实现尽可能高的疫苗接种率仍然是我们保护自己、降低 COVID-19 传播风险和抗击疫情的最佳工具。 引自 安大略省首席卫生官基兰·摩尔（ Kieran Moore） 医生

安大略省发现 5 例 Omicron 变体感染

加拿大多个省份和全球越来越多的国家报告发现了 COVID-19 的 Omicron 变体感染病例。 照片： (Evan Mitsui/CBC)

安大略省在上周末确认发现了 Omicron 变体在加拿大的第一例病例，之后不列颠哥伦比亚（BC）省、阿尔伯塔省和魁北克省也确认了 Omicron 病例。

基兰·摩尔医生周四表示，安省至今为止已发现 5 例该变种病例， 在不久的将来可能会发现更多病例。

安大略省周四报告新增 959 例 COVID-19 病例。

（CBC）