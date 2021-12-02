魁北克省将为著名画家 Jean-Paul Riopelle 建展馆

Jean-Paul Riopelle 是加拿大魁北克省的一位现代艺术大师，他于 2002 年去世，享年 78 岁，

届时该展馆将成为世界上收藏他的作品最多的场所。

Jean Paul Riopelle 的作品。 照片：Jean Paul Riopelle (Montreal 1923 – L’Isle-aux-Grues 2002) Lac du Nord-Est, 1975, Oil on canvas. Private collection Jean Paul Riopelle (Montreal 1923 – L’Isle-aux-Grues 2002) Mascouche, 1975, Oil on canvas. Collection Lune Rouge. Photo: Alex Lamic.

星期四（12 月 2 日），魁北克省政府、魁北克国家美术馆 (Musée national des beaux-arts du Québec，MNBAQ) 和 Jean Paul Riopelle 基金会 （Fondation Jean Paul Riopelle ）公布了 Espace Riopelle 的创建细节。

这个项目包括建造一座具有独特建筑标志、符合最高标准的新建筑，建筑成本估计为 4250 万加元。

魁北克省政府和 Jean Paul Riopelle 基金会将各出资 2000万加元，而 MNBAQ 基金会将出资250万加元。

无与伦比的礼物

Jean Paul Riopelle 基金会的赞助人还将捐赠价值超过 1 亿加元的 Jean Paul Riopelle 的作品，这将是魁北克慈善史上最大一笔捐献。

Espace Riopelle 展馆的建设将于 2023 年开始，计划于 2025 年对外开放，展馆将展示这位魁北克大师的众多杰作，其中包括 L'Hommage à Rosa Luxembourg。

Jean Paul Riopelle 的作品 Hommage à Rosa Luxembourg。 照片：Musée national des beaux-arts du Québec

（Radio-Canada）