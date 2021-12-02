德国日增超 7 万例，对未接种疫苗者实施严格限制

德国总理安格拉·默克尔(Angela Merkel ) 周四（12 月 2 日）表示，未接种疫苗的人将不能进入非必需品商店以及文化和娱乐场所，而且议会将考虑全面强制接种疫苗，以遏制日增超过 70,000 人的疫情。

默克尔说，人们担心德国的医院会因感染 COVID-19 的人而不堪重负，而在未接种疫苗的人中感染可能更重，因此采取这些措施是必要的。

媒体报道援引默克尔的话说， 全国范围内的文化和休闲活动将只对已接种疫苗或康复的人开放。

默克尔在柏林对记者说，我们国家的情况很严重，采取这项措施是 全国团结的行动 。

德国人在排队等候打疫苗。 照片：Associated Press / Markus Schreiber

她说政府官员们还同意：

学校中要求戴口罩。

对私人聚会施加新的限制。

力争在年底前进行 3000 万剂疫苗接种。

目前德国约有 68.7% 的人口完全接种了疫苗，远低于政府设定的 75% 的最低目标。

德国总理安格拉·默克尔 (Angela Merkel ) 将于 12 月 8 日卸任，奥拉夫·舒尔茨（Olaf Scholz）将出任德国总理。

加拿大

全球至少有 30 个国家 / 地区已经发现了 Omicron 变体，其中包括加拿大。

截止到 12 月 1日，加拿大发现的 Omicron 感染病例在 BC省有 1 例，阿尔伯塔省 1 例，安大略省 4 例，魁北克省 1 例。

加拿大 12 岁以上人口中，至少 90.94%的人完成一剂疫苗接种，86.73% 完成了两剂接种。

（Radio-Canada）