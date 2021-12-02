【报道】满地可中华医院应对新冠疫情表现杰出获颁勋章，院长拉瓦谈如何把疫情挡在门外？

近两年的新冠大疫情中，魁北克省多个长期护理院出现了病毒爆发，死于新冠病毒感染的老年病人近四千人。魁北克省卫生机构专门就此举行的调查听证还在进行中，目的是改善今后的应对措施。

在听证会上，人们了解到，魁北克卫生机构下属的满地可中华医院疫情期表现可谓一枝独秀。

大疫情至今，该医院护理中心的老人中仅有四例感染，一人死亡，没有出现疫情爆发。

他们是怎么做到把新冠病毒挡在门外的？加广记者决定前往该医院一探究竟。

及早做了一系列正确的事情

经过一系列的登记、消毒洗手、查看疫苗接种证明等程序后，记者进入了位于蒙特利尔唐人街附近的中华医院，见到了该医院负责人桑德拉·拉瓦女士（Sandra Lavoie）。

许多因素、很多细节都起了作用，我们及早采取了所有的正确措施。我们很幸运，我们也做了正确的事情。 引自 拉瓦（Sandra Lavoie）

时间回到2020年1月。中华医院的护士开始向拉瓦反映，中国武汉发生了大疫情，是一种和萨斯相似的呼吸系统病毒，情况令人担心。同时，员工们开始主动戴起了口罩。

满地可中华医院60%到70%的员工是华裔，他们与中国亲友保持着密切的联系，也对疫情的严重性有及时的了解。

拉瓦女士说，作为医院管理层，我不可能因为一些微信上的消息就做决定。况且那个时候，我们都以为，病毒距离加拿大很远，更别说会在这里爆发了。

在魁北克安老院疫情期死亡的调查听证会上，有医护作证时表示，疫情初期，一些安老院甚至禁止护士和护工戴口罩，除非他们需要直接接触病人。

满地可中华医院院长桑德拉·拉瓦女士（Sandra Lavoie）。 照片：Radio-Canada / Yan Liang

到了去年的二月，中国新年期间回国探亲的华裔员工们陆续返回了加拿大，但政府尚未出台旅行隔离的相关政策，这令中华医院的员工们更加担忧。

接受加广中文台采访的护士长朱安丽（Annie）和助理护士曾子诺告诉记者，他们请求管理层允许他们戴口罩。

最终，拉瓦同意了。

拉瓦介绍说，员工们开始更自觉地采取一些措施，比如，他们会主动进行自我隔离，避免与家人朋友接触，他们停止使用公共交通，他们主动戴口罩、消毒，所有人都开始小心，这极大帮助了早期预防。

同时，大家都十分紧张，甚至一度认为，如果魁北克新冠疫情爆发，一定会最早出现在中华医院。

本地的华裔社区也非常警觉，比如，取消了中国新年庆祝活动。

现在回头看，及早采取一系列保护措施和始终对病毒保持警觉贯穿着他们的工作。

负责长期护理院疫情死亡调查的祖妮安·卡梅尔（Géhane Kamel)赞扬中华医院是个 非凡的成功故事 。周三，卡梅尔女士再次强调，魁北克长期护理院对大疫情的准备 太少太迟 了。

满地可中华医院还因此得到了魁北克国家议会勋章（Medal of the National Assembly)，这是省政府对省内机构的最高奖励。

陈福添老人手拿魁北克政府颁发给该医院的国家议会勋章。 照片：Radio-Canada / Yan Liang

我现在一点也不担心

在医院的六楼，记者采访了陈福添（Tim Chan）老人。他坐在轮椅上，脖子上挂着参与医院老年人奥林匹克运动会得到第一名的奖章。尽管马上就97岁了，他红光满面，思路清晰，言谈敏捷。

他告诉记者，最初看到新闻，新冠病毒传播那么快，是非常担心的。但是很快，医院的护士护工开始采取措施，戴口罩、保持社交距离、不断消毒。

采访中，陈先生多次表扬院长拉瓦和员工们。

她（拉瓦）非常紧张，每周都给员工开会。第一是卫生清洁；第二是保持社交隔离，病人和病人间也是如此；第三是防护，每次有人出现症状，他们都很严肃对待，消毒等一切的措施执行都很细微。 引自 陈福添

陈福添老人来自香港，是一位退休建筑工程师，移民加拿大已超过四十年。五年前，入住中华医院。

交谈中，他从口袋里拿出一份自己的早餐餐单，表示自己很习惯这里的饮食。

拉瓦透露说，中华医院有专门的华裔厨师，能够有专门的中国饮食，令老人家在安老院的日子更加舒服。护士和护工很多能够用国语或是粤语沟通。

满地可中华医院护士朱安丽（右）、曾子诺。 照片：Radio-Canada

员工与社区齐心协力

疫情初期，为了进一步缓解员工们的紧张焦虑，拉瓦还请来了专业医生，讲解病毒的活动规律，如何传播，如何预防等信息。

而在社区，满地可中华医院基金会组织了募捐，为护士护工们提供了保护装置，比如口罩、帽子、可重复使用的防护服等。

朱安丽在中华医院工作了七年，三年前开始担任护士长，她参与了协调管理医院应对新冠疫情的整个过程。

大家都很担心，但大家也齐心协力，目标只有一个，就是不要让任何人感染上新冠病毒。 引自 朱安丽

她介绍说，为了避免护士护工在不同安老院轮流工作，增加交叉传染几率，中华医院员工宁愿自己加班加点，以保证本医院的人手。

满地可中华医院总共有128张病床，员工大约200名，包括15位护士 —— 通常需要等待两三年才有机会入住。

拉瓦表示，我们的医院没有出现大爆发，所以，没有出现员工人手短缺，也没有新的老人入住 —— 这些可能都有利于控制病毒。

同时，她还说，中华医院建筑比较新，只有20年，老人与员工的活动空间比较大，也有利于防止病毒传播。

满地可中华医院的长期护理中心因疫情期杰出表现受到魁北克政府褒奖。 照片：Radio-Canada / Yan Liang

疫情尚未结束

桑德拉·拉瓦在卫生领域工作超过了25年。她说，自己从来没有想过，会遭遇这样规模的大疫情，以为那只会是大学教科书上才会读到的内容。

而就在记者采访当天，发现新冠病毒新变异株奥米克戎（Omicron）的消息正在新闻中滚动播放。

问及未来的应对，拉瓦长深吸了一口气表示：我们还不能松懈，这是艰难的过程，需要更加小心，因为大家对目前的各种措施开始感到厌倦了。

我们必须提醒所有人，疫情还没有结束。哪怕我们只是放松几天，病毒都可能趁机而入。我想，对所有医生护士，这都是压力很大的时刻。 引自 拉瓦

我热爱我的工作

一直工作在一线的安丽和曾子诺，听到了新变异株传播的消息，反应很镇定。

他们告诉记者，疫情早期，有时一天工作超过16个小时，见同事的时间比见家人还多，很焦虑，不够睡，那时是最艰难辛苦的。后来，在夏天，他们需要全天穿着防护服，是最难受的。

不过现在，他们已经形成了一套工作程序，这些防护措施都变成了日常，反而不会觉得太难了。

朱安丽出生在魁北克，父母是越南华裔，而曾子诺出生在香港，婴儿时期就随着父母来到了加拿大。不过，俩人都可以讲流利的中文，他们告诉记者，是通过看国语电视剧学会的。

尽管非常艰难和复杂，但我们热爱护士这个行业。我们的父母就是移民，语言对他们来说很困难，他们需要人们懂得他们，找到适合的医护非常困难。作为华裔，我们希望尽自己的能力帮助我们的社区。 引自 朱安丽 & 曾子诺