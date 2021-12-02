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【报道】满地可中华医院应对新冠疫情表现杰出获颁勋章，院长拉瓦谈如何把疫情挡在门外？
疫情开始以来，该医院仅有四例感染，一人死亡，没有疫情爆发。魁北克调查人员称其为“非凡的成功故事”。
近两年的新冠大疫情中，魁北克省多个长期护理院出现了病毒爆发，死于新冠病毒感染的老年病人近四千人。魁北克省卫生机构专门就此举行的调查听证还在进行中，目的是改善今后的应对措施。
在听证会上，人们了解到，魁北克卫生机构下属的满地可中华医院疫情期表现可谓一枝独秀。
大疫情至今，该医院护理中心的老人中仅有四例感染，一人死亡，没有出现疫情爆发。
他们是怎么做到把新冠病毒挡在门外的？加广记者决定前往该医院一探究竟。
及早做了一系列正确的事情
经过一系列的登记、消毒洗手、查看疫苗接种证明等程序后，记者进入了位于蒙特利尔唐人街附近的中华医院，见到了该医院负责人桑德拉·拉瓦女士（Sandra Lavoie）。
许多因素、很多细节都起了作用，我们及早采取了所有的正确措施。我们很幸运，我们也做了正确的事情。
时间回到2020年1月。中华医院的护士开始向拉瓦反映，中国武汉发生了大疫情，是一种和萨斯相似的呼吸系统病毒，情况令人担心。同时，员工们开始主动戴起了口罩。
满地可中华医院60%到70%的员工是华裔，他们与中国亲友保持着密切的联系，也对疫情的严重性有及时的了解。
拉瓦女士说，作为医院管理层，我不可能因为一些微信上的消息就做决定。况且那个时候，我们都以为，病毒距离加拿大很远，更别说会在这里爆发了。
在魁北克安老院疫情期死亡的调查听证会上，有医护作证时表示，疫情初期，一些安老院甚至禁止护士和护工戴口罩，除非他们需要直接接触病人。
到了去年的二月，中国新年期间回国探亲的华裔员工们陆续返回了加拿大，但政府尚未出台旅行隔离的相关政策，这令中华医院的员工们更加担忧。
接受加广中文台采访的护士长朱安丽（Annie）和助理护士曾子诺告诉记者，他们请求管理层允许他们戴口罩。
最终，拉瓦同意了。
拉瓦介绍说，员工们开始更自觉地采取一些措施，比如，他们会主动进行自我隔离，避免与家人朋友接触，他们停止使用公共交通，他们主动戴口罩、消毒，所有人都开始小心，这极大帮助了早期预防。
同时，大家都十分紧张，甚至一度认为，如果魁北克新冠疫情爆发，一定会最早出现在中华医院。
本地的华裔社区也非常警觉，比如，取消了中国新年庆祝活动。
现在回头看，及早采取一系列保护措施和始终对病毒保持警觉贯穿着他们的工作。
负责长期护理院疫情死亡调查的祖妮安·卡梅尔（Géhane Kamel)赞扬中华医院是个
非凡的成功故事。周三，卡梅尔女士再次强调，魁北克长期护理院对大疫情的准备
太少太迟了。
满地可中华医院还因此得到了魁北克国家议会勋章（Medal of the National Assembly)，这是省政府对省内机构的最高奖励。
我现在一点也不担心
在医院的六楼，记者采访了陈福添（Tim Chan）老人。他坐在轮椅上，脖子上挂着参与医院老年人奥林匹克运动会得到第一名的奖章。尽管马上就97岁了，他红光满面，思路清晰，言谈敏捷。
他告诉记者，最初看到新闻，新冠病毒传播那么快，是非常担心的。但是很快，医院的护士护工开始采取措施，戴口罩、保持社交距离、不断消毒。
采访中，陈先生多次表扬院长拉瓦和员工们。
她（拉瓦）非常紧张，每周都给员工开会。第一是卫生清洁；第二是保持社交隔离，病人和病人间也是如此；第三是防护，每次有人出现症状，他们都很严肃对待，消毒等一切的措施执行都很细微。
陈福添老人来自香港，是一位退休建筑工程师，移民加拿大已超过四十年。五年前，入住中华医院。
交谈中，他从口袋里拿出一份自己的早餐餐单，表示自己很习惯这里的饮食。
拉瓦透露说，中华医院有专门的华裔厨师，能够有专门的中国饮食，令老人家在安老院的日子更加舒服。护士和护工很多能够用国语或是粤语沟通。
员工与社区齐心协力
疫情初期，为了进一步缓解员工们的紧张焦虑，拉瓦还请来了专业医生，讲解病毒的活动规律，如何传播，如何预防等信息。
而在社区，满地可中华医院基金会组织了募捐，为护士护工们提供了保护装置，比如口罩、帽子、可重复使用的防护服等。
朱安丽在中华医院工作了七年，三年前开始担任护士长，她参与了协调管理医院应对新冠疫情的整个过程。
大家都很担心，但大家也齐心协力，目标只有一个，就是不要让任何人感染上新冠病毒。
她介绍说，为了避免护士护工在不同安老院轮流工作，增加交叉传染几率，中华医院员工宁愿自己加班加点，以保证本医院的人手。
满地可中华医院总共有128张病床，员工大约200名，包括15位护士 —— 通常需要等待两三年才有机会入住。
拉瓦表示，我们的医院没有出现大爆发，所以，没有出现员工人手短缺，也没有新的老人入住 —— 这些可能都有利于控制病毒。
同时，她还说，中华医院建筑比较新，只有20年，老人与员工的活动空间比较大，也有利于防止病毒传播。
疫情尚未结束
桑德拉·拉瓦在卫生领域工作超过了25年。她说，自己从来没有想过，会遭遇这样规模的大疫情，以为那只会是大学教科书上才会读到的内容。
而就在记者采访当天，发现新冠病毒新变异株奥米克戎（Omicron）的消息正在新闻中滚动播放。
问及未来的应对，拉瓦长深吸了一口气表示：我们还不能松懈，这是艰难的过程，需要更加小心，因为大家对目前的各种措施开始感到厌倦了。
我们必须提醒所有人，疫情还没有结束。哪怕我们只是放松几天，病毒都可能趁机而入。我想，对所有医生护士，这都是压力很大的时刻。
我热爱我的工作
一直工作在一线的安丽和曾子诺，听到了新变异株传播的消息，反应很镇定。
他们告诉记者，疫情早期，有时一天工作超过16个小时，见同事的时间比见家人还多，很焦虑，不够睡，那时是最艰难辛苦的。后来，在夏天，他们需要全天穿着防护服，是最难受的。
不过现在，他们已经形成了一套工作程序，这些防护措施都变成了日常，反而不会觉得太难了。
朱安丽出生在魁北克，父母是越南华裔，而曾子诺出生在香港，婴儿时期就随着父母来到了加拿大。不过，俩人都可以讲流利的中文，他们告诉记者，是通过看国语电视剧学会的。
尽管非常艰难和复杂，但我们热爱护士这个行业。我们的父母就是移民，语言对他们来说很困难，他们需要人们懂得他们，找到适合的医护非常困难。作为华裔，我们希望尽自己的能力帮助我们的社区。