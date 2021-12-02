我们的大自然母亲在哭泣: 原住民领袖呼吁停止砍伐 BC 省原始森林

11 月，不列颠哥伦比亚省政府宣布计划在两年内暂停砍伐 260 万公顷的老林。

省政府说 204 个原住民社区有 30 天的时间来表态他们是否支持这一措施。

原住民权利专家玛丽·艾伦·特佩尔-拉方德 （Mary Ellen Turpel-Lafond）律师表示，这一过程具有约束力、强制性，违反了《联合国原住民权利宣言》所确立的法律。

她认为，对许多原住民来说，这个时间窗口太短，无法做出明智的决定。联合国的声明规定，涉及原住民的政策变化必须征得他们的事先、自由和知情的同意。

BC 省原住民呼吁停止砍伐老林。 照片：TJ Watt/Ancient Forest Alliance

BC 省政府的提案遵循了一个独立的科学专家小组的建议，这个小组委员会制作了不列颠哥伦比亚省古老生态系统状况的地图、分析和详细信息。

委员会成员、环保主义者雷切尔·霍尔特 (Rachel Holt) 感叹说，这些数据目前尚未与原住民们充分分享。

她说，更重要的是，强加给他们的 30 天期限引起了很多不安。

砍伐森林与山体滑坡

不列颠哥伦比亚省原住民酋长联盟 ( l'Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique)的主席、大酋长斯图尔特·菲利普 (Stewart Phillip) 说，现在存在的一个事实是：伐木导致了 BC省数月以来所遭受的一连串自然灾难。

他指出，梅里特 (Merritt) 市周围的森林已经被砍光，使其很容易在遭受暴雨时发生山体滑坡 , 他说, 希望人们能把这些自然灾害与大量砍伐森林联系起来。

原住民说，大量伐木与近来 BC 省遭受的一系列严重自然灾害之间有直接联系。 照片：TJ Watt

Spuzzum 社区的负责人 James Hobart 在谈到 BC 省 11 月遭受的洪灾,滑坡和泥石流时说:

我们的大自然母亲在哭泣，她要求我们采取行动, 原住民听到了她的声音。 引自 Spuzzum 社区的负责人 James Hobart

原住民领袖们强调了保护处于危险中的生态系统的紧迫性, 原住民酋长联盟主席斯图尔特·菲利普 说, 我们不需要一个复杂的、编造的和欺骗性的暂停。我们就是希望停止砍伐老林，我们必须为我们的森林挺身而出。

(Radio-Canada)