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我们的大自然母亲在哭泣: 原住民领袖呼吁停止砍伐 BC 省原始森林

Un arbre seul se tient debout entouré de souches coupées.

2021年11 月，不列颠哥伦比亚省政府宣布计划在两年内暂停砍伐 260 万公顷的老林.

照片：Simon Gohier

RCI

加拿大不列颠哥伦比亚 (BC) 省原住民的领袖们对省政府有关拯救原始森林的进程表示担心，并呼吁彻底停止砍伐老林。

11 月，不列颠哥伦比亚省政府宣布计划在两年内暂停砍伐 260 万公顷的老林。

省政府说 204 个原住民社区有 30 天的时间来表态他们是否支持这一措施。

原住民权利专家玛丽·艾伦·特佩尔-拉方德 （Mary Ellen Turpel-Lafond）律师表示，这一过程具有约束力、强制性，违反了《联合国原住民权利宣言》所确立的法律。

她认为，对许多原住民来说，这个时间窗口太短，无法做出明智的决定。联合国的声明规定，涉及原住民的政策变化必须征得他们的事先、自由和知情的同意。

BC 省原住民呼吁停止砍伐老林。

BC 省原住民呼吁停止砍伐老林。

照片：TJ Watt/Ancient Forest Alliance

BC 省政府的提案遵循了一个独立的科学专家小组的建议，这个小组委员会制作了不列颠哥伦比亚省古老生态系统状况的地图、分析和详细信息。

委员会成员、环保主义者雷切尔·霍尔特 (Rachel Holt) 感叹说，这些数据目前尚未与原住民们充分分享。

她说，更重要的是，强加给他们的 30 天期限引起了很多不安。

砍伐森林与山体滑坡

不列颠哥伦比亚省原住民酋长联盟 ( l'Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique)的主席、大酋长斯图尔特·菲利普 (Stewart Phillip) 说，现在存在的一个事实是：伐木导致了 BC省数月以来所遭受的一连串自然灾难。

他指出，梅里特 (Merritt) 市周围的森林已经被砍光，使其很容易在遭受暴雨时发生山体滑坡 , 他说, 希望人们能把这些自然灾害与大量砍伐森林联系起来。

原住民说，大量伐木与近来 BC 省遭受的一系列严重自然灾害之间有直接联系。

原住民说，大量伐木与近来 BC 省遭受的一系列严重自然灾害之间有直接联系。

照片：TJ Watt

Spuzzum 社区的负责人 James Hobart 在谈到 BC 省 11 月遭受的洪灾,滑坡和泥石流时说:

我们的大自然母亲在哭泣，她要求我们采取行动, 原住民听到了她的声音。
引自 Spuzzum 社区的负责人 James Hobart

原住民领袖们强调了保护处于危险中的生态系统的紧迫性,  原住民酋长联盟主席斯图尔特·菲利普 说, 我们不需要一个复杂的、编造的和欺骗性的暂停。我们就是希望停止砍伐老林，我们必须为我们的森林挺身而出。

(Radio-Canada)

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