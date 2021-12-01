加拿大 BC 省今年 11 月降雨量打破记录

BC 省几个地区打破了自己的降雨记录：

在11月中旬洪水泥石流的重灾区阿伯茨福德市(Abbotsford)，今年 11 月降雨量为 540.7 毫米， 之前的降雨记录是 2016 年创下的 240.2 毫米，今年的雨量翻了一倍还多。

在温哥华市，今年 11 月的降雨量为 312.4 毫米，远高于 2016 年创纪录的 240.2 毫米。

在温哥华岛，维多利亚市也打破了记录，降雨量为 316.4 毫米，远高于 2017 年的 193 毫米记录。

在阿加西 （Agassiz）地区，今年 11 月降雨量为 558 毫米，打破了 2018 年创下的 303 毫米的降雨量记录。

新天气词汇

2021年11月份, 加拿大BC省遭受了至少4条大气河流的袭击. 照片：NOAA

今年 11 月，BC 省人学到了一个新名字：大气河流，这指的是在短时间内引起强烈降雨的天气现象。

11 月中旬，一条大气河流的来袭使 BC 省南部陷入混乱，洪水和山体滑坡导致人员死亡、社区遭到破坏并摧毁了部分公路网。

随后，在11 月底前，BC省又连续出现了 3 条大气河流，给泥石流后的恢复重建带来障碍。

加拿大环境与气候变化气象学家 Armel Castellan 说，他不排除 12 月初 BC省会再出现一条大气河流的可能性。

星期三（12 月 1 日) , BC 省的部分地区在继续下雨。

(Radio-Canada)