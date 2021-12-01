今年圣诞加拿大人准备增加支出，好好庆祝

琳达·阿诺 (Linda Arnone) 是多伦多居民，她在多伦多约克戴尔中心购物中心 (Yorkdale Center) 购物时告诉加拿大广播公司，计划今年圣诞比去年多花几千加元，用来购买礼物、装饰品、外出、圣诞大餐等。

Pierre Yongco 是另一位多伦多居民，他说，准备今年比去年多花几百加元，并说他主要是在网上购物。

他说，去年，我们没法举办圣诞和新年晚宴，但今年已经都安排好了，每个家人都会收到圣诞礼物。

很多加拿大人在为今年的圣诞大餐做准备。 照片： Pixabay

今年增加节日支出

最近的民意调查显示，与 2020 年的圣诞假期相比，加拿大人计划今年增加高达 31% 的节日支出。

根据 JLL Canada 的一项研究，今年加拿大人将人均花费 473 加元购买圣诞礼物，比去年增加 11%，用于礼品包装、装饰品和食物等的预算也将增加 15%，人均为 262 加元。

提前购物

加拿大人计划今年把圣诞节开支增加 15% - 30%。 照片：Radio-Canada / Pierre-Olivier Bernatchez

JLL Canada 的全国零售经理蒂姆·桑德森 （Tim Sanderson） 说，加拿大人的存款比以前多，而且我认为很多人都厌倦了在家呆着和在网上购物，回到商店让人感到兴奋。

的确如此，全国各地购物中心的客流量都有所增加。

多伦多北部的约克戴尔中心表示，现在的客流量已恢复到疫情前的水平，购物中心经理威廉·科雷亚 （William Correia）说，今年人们似乎提前了购物的时间。

他说： 有些人可能是担心缺货，还有些人想避开人潮，因此，我们看到很多客户在一周的不同时间提前购物，不仅仅是在周末购物。

（Radio-Canada）