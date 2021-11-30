安大略省新冠死亡人数达到一万名，专家警告：ICU系统已无法承受患者激增

安省公共卫生部门的统计数据显示，在该省一万名死亡患者中有大约5900人的年龄在80岁以上。在去年三月份第一波疫情中死亡的新冠患者的中位年龄为85岁，此后逐步降低，到最近一波疫情时为74岁。

养老院在疫情中受到重创，尤其是在早期。在第一波疫情中死亡的养老院老人占了死亡患者总数的三分之一，在第二波疫情中也占到五分之一。从疫情开始到现在的一万名死者中有40%生前住在养老院。

其他因新冠病毒承受死亡风险最高的群体包括低收入者，提供基本服务的一线员工和有色少数族裔。

星期二，安大略省新冠科学顾问小组发布简报，呼吁省政府采取防疫措施以避免新一波疫情造成大量危重病人。该小组警告说，在扛过前几波疫情后，该省的重症监护治疗系统面临严重的人员短缺，医护人员疲惫不堪，很难再像第二波和第三波疫情期间那样应对患者的激增。因此在未来几个月，采取措施控制新冠疫情和其他传染病十分关键。

安大略省有一千四百多万人口，是加拿大人口最多的省份。

（CBC, Adam Carter, adaptation en chinois par Wei Wu）