加拿大从今天起禁止12岁以上未打疫苗者乘坐飞机火车。

这项规定在一个月前开始实行时，没有接种疫苗的人如果有72小时内的病毒检测结果，仍然可以登机或乘坐火车。这个过渡期在今天结束。加拿大航空公司和西捷航空公司宣布，他们将检查每一位旅客的疫苗接种证明。

根据加拿大政府网站上的信息，声称自己符合登机规定但无法提供疫苗接种证明的人不仅无法继续他们的行程，而且可能被处以罚款。

有少数人可以不遵守新规定，例如因身体状况不能打疫苗并有医生证明的人，只能乘飞机前往的北方偏远地区的居民以及在加拿大中转的旅客。但是大部分获得疫苗豁免的人需要提供病毒测试阴性结果。

由于新冠病毒变异株Omicron的出现，各国正在收紧旅行限制。所有乘飞机或火车进入加拿大的人都必须完成疫苗接种，但是只有最近两周去过南部非洲的人被要求隔离。

由于新变异株带来的危险，世界卫生组织星期二建议60岁以上的人和身体状况不好的风险人群不要旅行。

（CBC, Laura Osman, adaptation en chinois par Wei Wu）