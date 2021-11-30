在南非通报世卫组织之前，Omicron已经在荷兰出现.

这也许意味着Omicron的发源地不是南部非洲，更糟糕的是也许它在各国意识到其存在时已经蔓延开来。可以肯定的是，荷兰今天的通报使Omicron出现的时间线变得模糊了，也给南非批评各国的旅行限制政策提供了论据。

也是在星期二，日本、法国和德国分别宣布发现首例Omicron病例。其中那名德国患者最近并没有出国，也没有和从国外回来的人有过接触。

但是法国和日本的患者都与南部非洲有关。日本的患者是一名30多岁的男性游客，来自纳米比亚，星期天在东京成田机场入境时被检测出感染。法国的患者是法属留尼旺岛的一名50多岁的男子。他此前去过莫桑比克，并在南非停留。

加拿大多伦多和蒙特利尔分别发现2例和1例Omicron感染病例。多伦多所在的安大略省同时在对另外四个潜在病例进行调查。

目前传染病专家对Omicron的危害尚无定论，世卫组织说，初步研究显示它有可能传播能力更强。南非医生说，他们接触到的感染Omicron的患者大部分症状轻微，多为20多岁和30多岁的年轻人。

（AP, adaptation en chinois par Wei Wu）