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加拿大政府提交禁止性取向矫正疗法的法案
加拿大政府星期一（11月29日）向众议院提交了禁止矫正性取向的“转化疗法”的C-4法案。该法案如果通过，提供转化疗法服务、导致他人接受转化疗法或把未成年人带到国外去接受此类疗法将构成刑事罪。
过去的转化疗法包括脑部手术、药物治疗和化学阉割，但现代转化疗法通常是通过心理施压和灵修进行。医学界认为这些方法不仅无法改变一个人的性取向和性别表达，而且可能造成伤害。
自由党政府实际上在去年十月份已经提交了一项同类法案（C-6），但是由于联邦大选，这项法案没能走完所有立法程序，夭折在参议院的议事日程表上。新法案作了一些修改。例如原先的C-6法案只把未经本人同意对成年人进行转化治疗定为犯罪，新版法案去掉了本人是否同意和是否成年这两项附加条件，意味着转化治疗被彻底禁止。
在司法部长拉麦迪（David Lametti）提交法案后，新民主党发表声明，表示将支持这项法案，确保它在众议院顺利通过，在圣诞节休会前被提交到参议院。
除新民主党外，魁北克党团、绿党和一部分保守党议员也支持这项法案。但是超过一半的保守党议员在众议院对C-6法案举行投票时投了反对票。
（CBC, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）