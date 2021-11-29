加拿大政府提交禁止性取向矫正疗法的法案

过去的转化疗法包括脑部手术、药物治疗和化学阉割，但现代转化疗法通常是通过心理施压和灵修进行。医学界认为这些方法不仅无法改变一个人的性取向和性别表达，而且可能造成伤害。

自由党政府实际上在去年十月份已经提交了一项同类法案（C-6），但是由于联邦大选，这项法案没能走完所有立法程序，夭折在参议院的议事日程表上。新法案作了一些修改。例如原先的C-6法案只把未经本人同意对成年人进行转化治疗定为犯罪，新版法案去掉了本人是否同意和是否成年这两项附加条件，意味着转化治疗被彻底禁止。

在司法部长拉麦迪（David Lametti）提交法案后，新民主党发表声明，表示将支持这项法案，确保它在众议院顺利通过，在圣诞节休会前被提交到参议院。

除新民主党外，魁北克党团、绿党和一部分保守党议员也支持这项法案。但是超过一半的保守党议员在众议院对C-6法案举行投票时投了反对票。

（CBC, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）