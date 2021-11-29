巴巴多斯废除君主立宪制，成为全世界最年轻的共和国

总理莫特利（Mia Mottley)在接受CBC采访时表示，废除君主立宪制意味着巴巴多斯与自己的殖民地历史彻底告别。这将给予巴巴多斯人迎接挑战、为自己的事务全盘负责的信心。

但是巴巴多斯不会和英国一刀两断。它将继续留在英联邦内。查尔斯王子接到了出席独立日庆典的邀请，还将获得这个国家的最高荣誉巴巴多斯自由勋章。西印度群岛大学的政治学和国际关系高级讲师海因兹（Kristina Hinds）说，取消君主制同时留在英联邦内显示出巴巴多斯和英国之间的复杂关系。

巴巴多斯在1625年成为英国殖民地，直到1966年才获得独立。海因兹说，巴巴多斯与加拿大及澳大利亚不同，它的大多数人口是非洲奴隶的后代。摆脱殖民主义历史因此对巴巴多斯人具有特别的意义。

巴巴多斯从上个世纪七十年代起就开始就取消君主立宪制展开讨论，走向共和的过程非常缓慢。首任总统梅森是巴巴多斯第一位获得律师资格的女性，曾担任过法官和大使，2018年被任命为总督。

在加拿大也有许多人主张废除君主立宪制。这种呼声在英国王室成员来访时格外响亮。

（CBC, Jackson Weaver, adaptation en chinois par Wei Wu）