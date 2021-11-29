加拿大首都渥太华发现2例Omicron病例, 魁北克省发现1例

渥太华的两名患者最近从尼日利亚回到加拿大，首先抵达蒙特利尔市国际机场。加拿大政府上周五已经对南非、莫桑比克等七个南部非洲国家实行旅行限制，禁止过去14天内去过这些国家的外国公民进入加拿大。尼日利亚不在这七个国家之内。

医学界需要更多的病例分析和实验室数据才能确定Omicron是否更危险。但是专家们怀疑南非最近快速增加的病例与这种病毒变异株的传播有关。世界卫生组织把它列为 值得关注的 病毒株。

渥太华所在的安大略省呼吁联邦政府收紧入境限制，强制性要求所有入境旅客在抵达时做病毒检测，不论他们来自哪个国家。该省公共卫生官莫尔（Kieran Moore）说，对Omicron最好的防御是把它挡在国境之外。

他说，在过去两周中有375人从上述南部非洲七国进入安大略省。

自上周起，越来越多的国家对南部非洲地区关闭边境。但是世界卫生组织并不赞同这种做法。该组织特别顾问辛格（Peter Singer）在接受CBC采访时说，加拿大和其他国家要挡住Omicron和未来的病毒变异株，最有效的方式是为提高全球疫苗接种率出力。

在最早确认Omicron的南非，只有略超五分之一的人口接种了新冠疫苗。

（CBC, Christian Paas-Lang, adaptation en chinois par Wei Wu）