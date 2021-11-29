【专访】病毒学家王培忠教授：关于新冠病毒最新变种奥米克戎,，我们知之甚少

昨天（11月28日），加拿大卫生部门宣布，在首都渥太华发现了两例奥米克戎（Omicron) 新变异株感染病例。而加拿大此前已经发布了对来自南部非洲七个国家游客的旅行禁令。

上周五，WHO和全球的公共卫生专家召开紧急会议，就从南非扩撒的最新变种奥米克戎紧急商讨，得出的结论是“值得担忧的变异株”。

整个周末，媒体集中报道称，奥米克戎是新冠病毒迄今为止最新、突变最严重的变异毒株。

加广中文台采访了来自多伦多大学公共卫生专家、病毒学家王培忠教授。

加广：谢谢您接受我们的访问。就奥米克戎新变异株，从您专业角度得到的信息，它传染性究竟有多高？

王培忠教授：事情发生得比较快，11月25日才公布了奥米克戎这个新变异株。目前应该说，大家对这个新变异株知之甚少。

我要强调的是，目前我们了解到的是小样本数据，或许还不能说明全貌。但至少说明，它的传染力，它的跳跃性，比德尔塔高了很多。

从目前非常小的样本血清检测看，这个变异株的传播非常快。初步的数据看，传播率是增加了500%，也就是说，比原始病毒的传染率增加了五倍。

我们可以看到，印度出现的德尔塔病毒比之前的英国变种阿尔法变异株的传染率增加了67%，但已经是给世界带来了很大的问题。如果最终通过更多的数据证明，这个奥米克戎变异株的传染率比德尔塔还高五倍的话，我们确实是要做好最坏的打算。

公共卫生学家、病毒学家王培忠教授。（本人提供） 照片：Radio-Canada / submitted by Wang Peizhong

加广：目前看到的报道，来自南非的初步数据说，“感染者症状比较轻微”，而且，症状和之前德尔塔病毒的症状不一样。但我们应该有多担心？

王培忠教授：实际上，我们是很担心的。根据南非提供的100多人的一个小样本资料，似乎是表明奥米克戎变异株带来的症状比较轻，以严重的疲劳为主。但样本数字太小，我们需要更多样本，我们不能够以此下判断。

我们一是需要更大的人群样本，包括不同年龄层次以及患有慢性病感染者的数据；二是要看奥米克戎新变种对感染者带来的长期影响，这些我们还不知道。

世界卫生组织和很多研究机构的共识就是，我们还需要一两个星期进一步调查研究，才能摸清基本情况。

加广：大家更关注的一个问题是，我们目前接种的疫苗对这种新变种的保护率有多大？

王培忠教授：大家都在担心，包括专业人员也在担心。我个人的分析，虽然病毒有大的变异，但是，还没有变成另一个病毒，所以交叉免疫是存在的，但疫苗的保护率可能会降低。

如果疫苗保护率降低很大，也意味着我们要打新的疫苗了。目前看，辉瑞和莫德纳已经表示，会研制新的疫苗，最快明年年初就能把针对新变种的疫苗研制出来。

当然，我们希望的是，之前疫苗的交叉保护率更高，但也可以看到，目前，只靠疫苗的保护是不够的，每个民众个人还是要做好自己的防护措施。

加广：普通民众在这个时刻应该怎么做？

王培忠教授：具体做法就是我们疫情期一直在做的，我们需要更小心些。

比如戴口罩，很多人不能够正确戴口罩，上部封闭不够好，甚至鼻子都露出来了。而且，选择高质量的口罩也有必要。

再有就是和人交谈的时候，你可以想象自己对面站了个抽烟的人，你不想被烟熏到，你要错开一些，因为我们都知道，新冠病毒通过很微小的气溶胶也能够传播的。

另外，这个时刻，如果不是特别必须，国际旅行能不去就不要去了。还有要避免大规模的人群聚会，家庭聚会也尽量保持小范围。

再有，家庭环境通风也非常重要。

加广：加拿大目前已经开始了针对4到12岁儿童接种新冠疫苗。面对不断变异的新冠病毒，这个有重要？

王培忠教授：儿童接种的新冠疫苗和成人接种的疫苗是一样的。

我们也看到，最近几天，安省和魁省的新病例又出现了反弹，每天加拿大共有三、四千新病例。

目前，加拿大的疫苗接种率已经很高了，十二岁以上人群疫苗接种率已经达到85%，全部人口的接种率达到了77%。这种情况下，新感染人口中，儿童的比例增高，占了三分之一左右。

如果儿童打了疫苗得话，第一可以保护这个人群，第二是可以防止病毒传播。目前，在加拿大，因感染新冠病毒死亡的儿童人数是11人，1000多人住院。

还有，大家担心得注射疫苗带来心肌炎的问题。从美国给200多万儿童接种的情况看，没有看到很严重的反应。

而且，加上我刚才说到的，疫苗对变异的病毒也会有一定的交叉保护作用。所以，现在给孩子们打疫苗是个正确的选择，利肯定是大于弊。

加广：对一些感染严重国家禁飞和禁止旅客入境这样的措施，对防止病毒扩散作用有多大？

王培忠教授：我认为，这个措施肯定是有一定效果。简单地说，它能够减缓病毒传播。

但是，这个措施并不能够杜绝扩散，如果是想完全杜绝，估计需要全球都停下来，这根本不可能的。