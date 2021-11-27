加拿大限制南非七国旅客入境，以阻挡新冠病毒变异株Omicron

这七个国家是南非、纳米比亚、津巴布韦、博茨瓦纳、莱索托、埃斯瓦蒂尼和莫桑比克。从今天起，在过去14天中去过、经过这些国家的外国公民不得进入加拿大。加拿大人也被告诫不要去这些国家旅行。

去过上述七国的加拿大公民和永久居民可以回国，但是必须在中途转机的国家做病毒分子测试（加拿大和这些国家之间没有直飞航班）。他们在入境后还要再次接受病毒测试，然后在指定酒店等待结果。测试结果为阴性的人可以回家，但必须在家里自我隔离14天，并在第八天再做一次病毒测试。

在过去两周内从南部非洲进入加拿大的人也必须立刻做病毒测试，并在等待测试结果时自我隔离。

目前加拿大还没有发现感染Omicron的病例，但是首席公共卫生官谭咏诗（Teresa Tam）对此并不乐观。她在今天的新闻发布会上说，要把这种变异株完全挡在国门之外是非常困难的。她敦促还没有接种疫苗的人赶快接种，因为疫苗归根结底仍然是最重要的保护。

本月11日，新冠病毒变异株B.1.1.529在博茨瓦纳出现，三天后在邻国南非也发现了感染病例。世卫组织今天召开特别会议，把这种变异株命名为Omicron，并把它列为 值得关注的变异株 。Omicron有50多种突变，其中30多种位于病毒的刺突蛋白，这可能使它具有更强的传播能力。

（CBC，John Paul Tasker, adaptation en chinois par Wei Wu）