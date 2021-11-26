本月在博茨瓦纳和南非出现的新冠病毒最新变异株B.1.1.529有50多种突变，其中30多种位于病毒的刺突蛋白，这可能使它具有更强的传播能力。另外，它和原始病毒及其他变异株有很大不同，有可能出现免疫逃逸，降低现有疫苗的效力。

目前南非已确诊70多例感染新变异株的病例。香港和以色列分别有1人感染，其中香港患者最近曾去南非旅行，以色列患者曾去马拉维。

法国、荷兰等欧洲国家已对南非等出现新变异株的非洲国家关闭国境。加拿大保守党呼吁禁止前往这些国家的非必要旅行。

世界卫生组织星期五召开特别会议研究新变异株，并将很快用希腊字母为它命名。

魁北克省星期五记录了1037起新病例，但过去二十四小时内无患者死亡，住院人数也略有减少。

（CBC，Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）