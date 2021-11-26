美国加倍征收加拿大软木关税，加拿大将采取报复措施

加拿大联邦政府和木材出口省份的官员对美国的决定表示失望。加拿大副总理兼财政部长弗里兰（Chrystia Freeland）星期四在众议院表示，加拿大将像上一次加美关税战一样，采取相应的报复措施。

加美两国的软木贸易纠纷已经持续多年。美国认为得到政府补贴的加拿大木材生产商用比美国同行低的价格向美国倾销软木产品。但是包括世贸组织在内的不同仲裁机构都推翻了美国的指控，做出了有利于加拿大的裁决。

加拿大国际贸易部长伍凤仪（Mary Ng）发表声明说，所有仲裁机构的裁决都认为加拿大是一个公平的贸易伙伴。美国一向依靠加拿大木材来满足国内建材需求。不合理的关税不仅损害加拿大企业和工人，也将提高美国住房的建造和装修成本，伤害美国消费者。

加拿大每年出口大约80亿加元的软木产品，绝大部分出口到美国。

（CBC, Peter Evans, CP, adaptation en chinois par Wei Wu）