【分析】特鲁多新政府对华政策走向将如何？

特鲁多自由党政府的第三个任期于本周正式开启，新就任的加拿大总督玛丽·西蒙宣读了《施政纲领》。

媒体普遍分析，这份《施政纲领》相对短小，但目标明确，国内的重要任务是对抗新冠疫情，以及疫情后的经济重建。

在外交政策上，《施政纲领》没有多着笔墨，也没有提及任何国家的名字。但强调，会继续坚持与民主国家结盟，并推进在气候变化上国际间的合作。

加拿大政治评论人士昌西（Chauncey Jung)接受加广中文台的书面采访时表示，从施政演讲的内容来看，对华政策的总体方向不会有显著的变化。就目前的态势来看，加拿大依旧会寻求在例如气候变化等议题上与中国合作，在人权、以及南中国海区域挑战中国当局的立场。

加中关系专家、加中顾问委员会成员玛格丽特·麦克格-约翰斯顿（Margaret McCuaig-Johnston)则表示，种种迹象显示，新一届的加拿大政府将会采取比过去更为强硬的对华政策。

她还预测，特鲁多政府将很快宣布禁止华为5G，因为“他没有别的选择”。

两名麦克获释之后......

尽管只是相隔一年，但今年，宣读《施政报告》的总督已经从帕耶特换成了西蒙.玛丽。同时，新任国际事务部部长梅兰妮.朱莉（Mélanie Joly）刚刚亮相 —— 她是总理特鲁多执政以来的第五位国际事务部部长。

朱莉在就职当天，被问及中国问题时表示，自己对中国 不抱幻想；保持高度警觉

今年九月底，经过了近三年的外交斡旋与法律谈判，困扰加中关系的孟晚舟和两名麦克事件得以解决，三人几乎同时被释放回国。

而这一事件成为了加中关系五十多年以来最具标志性的事件，令加中关系降到了冰点。

事件解决之后，有加中关系专家发表评论，希望双方 向前看 ，探讨如何逐步恢复往来。

加拿大驻华大使鲍达民（Dominic Barton)在接受中国媒体访问时表示，加中关系“重大问题”已经解决，还用“柳暗花明又一村”来做比喻。

昌西表示，在今年九月，两名麦克回到加拿大后，时任外交部长的马克·加诺依旧强调此前提过的对华政策4C原则：共存（coexist）、竞争（compete）、合作（cooperate）、与挑战（challenge）。

不过，也有不少加中关系专家认为，加中关系再也无法从前，商贸往来也不可能 照旧 。

今年9月27日，在中国被关押超过1000天的两名麦克获释。康明凯紧紧拥抱分居妻子威娜，左，以及麦克·斯帕佛离开机场前向记者挥手致意。事件成为加中关系标志性事件。 照片：(Cpl. Justin Dreimanis/DND-MDN Canada/Reuters; Colin Hall/CBC)

玛格丽特·麦克格-约翰斯顿认为，加拿大民众不可能那么健忘。两名麦克事件让加拿大人对中国的印象非常负面。去年的一项民调，对中国持正面印象的加拿大人仅剩15%。所以，特鲁多政府在制定政策上，不可能不考虑民意。

她也称，最近发生的彭帅米兔事件，令我们再度想起，中国政权的行事方式。

制定第一份印太战略与东盟贸易协议

加拿大媒体报道，政府的第一份印太战略（Indo-Pacific strategy)有望很快出台。整个计划已经静静筹划了超过两年，在国际社会进行了广泛的咨询，在加拿大的学术界、企业界等都进行了咨询。

上个星期，加拿大国际贸易部部长伍凤仪(Mary Ng)与东南亚国家联盟（简称东盟，ASEAN)经济部长会议宣布，双方达成协议，着手推进全面自由贸易协定谈判。

上述两个举动都可以看出，特鲁多政府希望在亚太以及印太地区重新部署战略，寻找中国之外的伙伴，令加拿大对外贸易“市场多元化，供应链多样化，增加贸易与投资”。同时，印太战略可以加深加拿大与该地区在安全领域的合作。

西昌表示，对于加拿大来说，印太战略与拜登倡导的“民主同盟”都有同一个共性：依靠国际组织、盟友协同的集体行动，这些方式符合加拿大一贯的外交政策。

加拿大对中国的经贸策略更像是伙伴多元化、而非“脱钩”。加拿大期待完成的贸易多元化，拓展与更多国家贸易关系的战略。不论是东盟、全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）、还是加拿大在亚太与印太地区的经贸努力，都是这一战略中的一部分。 引自 西昌

麦凯格·约翰斯顿女士也有类似的分析。她表示，两名麦克事件之后，加拿大意识到，企业不能够完全依赖中国市场，不应该把鸡蛋放在一个篮子里，这样才可以应对中国的经济惩罚措施。

她举例说，比如之前，40%的加拿大菜籽油产品销往中国，一旦遭遇两国关系恶化，一些公司可能一夜间因失去中国市场而倒闭。

她举的另一个著名案例是澳大利亚。她说：“只是因为澳大利亚呼吁调查新冠病毒源头，对于正常国家来说，这不是贸易争议，也不是政治问题，不是两国关系问题，这是疫情的问题，但是，这也会惹怒中国，令其以经济手段报复。”

在退休前，有四十年的时间，玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿女士都在参与推进加拿大和中国在科技领域的合作。但近几年，她对中国的一些做法越来越感到不满和失望。

2019年，她撰写报告 （新窗口），详细介绍了加拿大公司在中国的遭遇，比如被迫出让知识产权，公司所占比例太低，中方不遵守合约等。她认为，这些公司需要政府的帮助，在印太地区找到中国之外的市场，找到新的国际学生生源等等。

麦凯格-约翰斯顿女士多年从事促进加中科技交流项目。图为她与在中国家喻户晓的加拿大人大山合影。（本人提供） 照片：Radio-Canada

支持美国领导的民主同盟

美国拜登政府最近宣布，将会在12月召开全球民主联盟峰会，将邀请包括台湾在内的一百多个国家出席，但中、俄被排除在外。

这一峰会也是拜登在竞选时期的承诺之一，有报道说，拜登将在峰会上作主题发言，意图是“在世界范围内阻止民主倒退，及侵蚀权利和自由”。

今年初，民主党拜登政府上台之后，美国的外交政策重新回到欧美民主国家结盟的方向，这也和加拿大一向的多边外交政策契合。

比如，在两名麦克遭中国逮捕之后，加拿大曾联合全球六十多个国家，联署了 反对随意羁押外国人宣言 。

去年，特鲁多政府与欧美盟友一道采取行动，禁止加国公司与涉及新疆维吾尔人强迫劳动机构合作。同时，动用马格尼斯基人权问责法，将四名中国新疆官员列入个人制裁名单。

本周，维吾尔人权机构在首都渥太华接连两天召开研讨会。加拿大联邦议员庄文浩也有参与，就是呼吁加拿大政府在保障新疆维吾尔人人权方面可以采取更多具体行动。