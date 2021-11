加拿大邮政局发行著名作家阿特伍德的纪念邮票。

在被邮票设计者选用的照片上,阿特伍德微闭双眼,一手抚颊。作为背景,这张邮票选择了阿特伍德的诗歌《拼写》(Spelling)中的一句: A word after a word after a word is power. 这句话不断重复,占满整张邮票。

加拿大邮政局在其Instagram网页上说,阿特伍德的名字是加拿大文学的同义词。她的作品充满力量和挑衅性。

首发仪式在多伦多参考图书馆举行。阿特伍德在发言时开玩笑说,她获得的这项殊荣引起了一些同行的妒忌,其中一位对她感叹说: 你甚至还没死呢。

阿特伍德今年82岁,出版了五十多部作品,包括小说、诗歌、散文和评论。其中最为大众所知的是被改编成电视连续剧的《使女的故事》。

几个星期前,阿特伍德在推特上分享了一篇发表在《多伦多星报》上的评论文章,因此引来了变性人团体的指责。这篇文章认为, 女人 正在成为一个难听的词。

(CP, adaptation en chinois par Wei Wu)