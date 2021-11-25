第一位变性人党魁：天体物理学家库特纳出任加拿大绿党临时领袖

库特纳去年曾参加绿党领袖竞选，但落败。当时当选的阿娜米.保罗（Annamie Paul）本月初辞职。正式的党领袖将在明年的绿党全党大会上选出。

库特纳的主要研究领域是宇宙黑洞，同时也是一位关注气候变化和洪水灾害的活动人士，主持一个研究气候危机应对的非营利机构。2005年，库特纳家在北温哥华的房子被泥石流摧毁，造成父亲丧生，母亲重伤。

绿党在今年的联邦大选中失利，虽有两名候选人当选进入众议院，但选民支持率大幅度降低。该党还受到内部分歧和财政问题的困扰。

绿党联邦委员会主席雷克曼斯（Lorraine Rekmans）说，拥有丰富政治经验和生活经验的库特纳将帮助绿党重建，实行改革并为下一次领导人竞选做准备。

（CBC, Marie Woolf, adaptation en chinois par Wei Wu）