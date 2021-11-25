你的口罩够好吗？加拿大公共卫生署和专家的建议

加拿大卫生署已在11月12日更新了它的新冠口罩信息网页 （新窗口）。该机构在回复CBC的邮件中说，对口罩指南的更改是根据对新冠病毒变种、疫苗接种和口罩有效性的最新研究作出的。

戴N-95和KN-95防护面罩是最高级别的口罩防护，过去公共卫生部门只建议一线医护人员使用。为了让防护面罩和脸部之间没有任何空隙，他们还需要通过测试来选择适合自己的面罩。根据公共卫生署的新指南，一般公众不需要进行这样的测试。

多伦多重症监护医生法利斯（Brooks Fallis）认为，公共卫生部门扩大医用口罩和防护面罩的适用范围说明，我们已经认识到附着于气溶胶在空气中移动是新冠病毒传播的重要途径。

与颗粒更大的呼吸道飞沫不同的是，气溶胶可以在空气中积累、移动并停留很长时间。法里斯医生说，如果你只是进食品店去拿几样东西交了钱就出来，或是在街上走，戴普通的口罩就可以了。但如果你是在一个有很多人的密闭空间里，那就最好戴上KN-95或防护面罩。

即使对那些完成两剂疫苗接种的人来说，戴口罩也依然是必要的保护措施。

选择口罩的三个标准

专家们说，选择口罩时要注意三个标准：合适，过滤功能和透气性。

口罩是否合适非常重要。如果口罩和你的脸之间有空隙，不论它过滤病毒的功能有多强大，保护作用还是会大打折扣。麦克马斯特大学的生物医学工程专家塞尔瓦贾纳帕蒂（Ravi Servaganapathy）介绍说，实际上，外科口罩和N-95防护面罩所使用的过滤材料是一样的。防护面罩之所以能提供更有效的保护，是因为它更贴合人的面部。

布口罩的贴合性和透气性都很好，但是它过滤病毒的功能因材料、质量而异，没有正式的标准和监管。

医用口罩和防护面罩当然更贵。法利斯希望政府能够为此提供资助或补贴。

（CBC News, Nicole Ireland, adaptation en chinois par Wei Wu）