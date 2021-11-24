明年 1 月 1 日起，BC省所有员工可享受 5 天带薪病假

BC 省劳工部长哈里·贝恩斯（Harry Bains）周三 （11月24日）宣布了这一消息。

贝恩斯说，新政策将于 2022 年 1 月 1 日生效，适用于《就业标准法》涵盖的所有员工，包括兼职员工。

BC省表示，在咨询了 BC 省超过 60,000 名雇主和雇员后做出了上述决定，来自工作场所的反馈是，87% 因病得太重而无法上班的员工在 5 天或更短的时间内返回了工作。

BC 省劳工部长哈里·贝恩斯说，我们相信 5 天是不列颠哥伦比亚省的正确选择。

BC 省法律将强制雇主为雇员每年提供 5 天的带薪病假。 照片：iStock / tetmc

低薪员工无带薪病假

省政府表示，大约有一半的 BC 省雇员没有带薪病假，其中主要是从事低薪工作的雇员，很多是女性或容易受到歧视的工人。

不列颠哥伦比亚省原住民组织 Métis Nation British Columbia 负责妇女事务的经理希拉·刘易斯 (Sheila Lewis) 对这一新政策表示称赞。

希拉·刘易斯在一份声明中说： 带薪病假将有助于女性—尤其是原住民女性—重新融入劳动力市场，这将为她们提供更多的稳定性和安全感，同时能提高生产力、雇员忠诚度，从而也将使雇主受益。

（CBC）