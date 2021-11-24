安省、魁省 5 至 11 岁儿童开始接种疫苗

安大略省

周二下午晚些时候，多伦多在市中心的一个疫苗接种中心给第一批儿童接种了第一剂，SickKids 儿童医院的 10 名小患者和家人被邀请参加首批儿童的接种。

安省卫生部长克里斯汀·埃利奥特 （ Christine Elliott ）、多伦多市长庄德利 （John Tory）和多伦多市卫生官艾琳·德维拉 （Eileen de Villa）出席了此次活动。

多伦多市表示，儿童的大规模接种将从周四开始，但少数诊所周三也为儿童进行了接种。

周二上午，安省启动儿童接种预约后，安大略省成千上万的家长在网上预约位置，安省省长道格· 福特的一位发言人说，到周二下午 5:00，已有超过 87,500 个预约。

这一数字还不包括在地区公共卫生办公室、药房和初级保健中心的预约。

魁北克省

2021年11月24日：蒙特利尔市在会议中心 Palais des Congrès 给 5-11 岁年龄组接种新冠疫苗。 照片：Radio-Canada / Ivanoh Demers

星期三（11月24日）早上，魁北克省也开始了针对 5 至 11 岁儿童的 COVID-19 疫苗接种。

在全省范围内，到目前为止，该年龄组儿童的家长们已在 Clic Santé （新窗口） 网站上进行了 115,000 个预约，魁北克省的各个地区都已经进入了青少年疫苗接种模式。

在蒙特利尔市，儿童的疫苗接种在会议中心 （Palais des congrès）和奥林匹克体育场进行。

CIUSSS du Centre-Sud-de-île-de-Montréal 的发言人 Jean-Nicolas Aubé 认为，Palais des congrès 的接种行动进展顺利。

（Radio-Canada）