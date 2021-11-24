BC省今后 10 天将有更多降雨

新一轮降雨从周三(11月24日) 早上开始, 会一直持续到周五, 预计大温哥华地区、豪湾、惠斯勒和弗雷泽河谷 (Howe Sound, Whistler, Fraser Valley) 的降雨量将达到 80 毫米。

河流预报中心 (River Forecast Centre) 发布了南海岸的高流量警告，覆盖地区包括弗雷泽河谷 (Fraser Valley ) 和霍普 ( Hope) 附近, 这两个地区都已经遭遇了严重的洪水, 受到破坏。

预报说，由于降雨，预计周四 (11 月 25日) 河流水位将会上涨。

预计新一轮降雨将导致 BC 省的一些河流水位上涨. 照片：Radio-Canada / Bailee Allen

温哥华岛、中央海岸和北海岸的部分地区也收到强风、降雨和降雪警告。

但是, 在这一轮风暴过去后，另一场风暴将于本周六抵达海岸地区。

BC 省公共安全部长迈克·法恩沃斯 (Mike Farnworth) 在周二的新闻发布会上说： 接下来的 9 天或 10 天可能非常有挑战性 ，他要求省民们密切关注今后几天的天气预报。

阿伯茨福德市(Abbotsford) 市长亨利·布劳恩 (Henry Braun) 建议居民们在风暴来临前准备好应急包。

高速公路限制非必要旅行

被洪水冲毁的高速公路仍然关闭，但在某些地区允许人们进行必要的出行。

温哥华岛 Malahat 高速路的部分路段被洪水冲垮. 照片：Ministère des Transports de la C.-B.

BC省交通部长罗布·弗莱明 (Rob Fleming) 说, 人们在出门前需要核对高速公路的信息，因为许多高速公路不让非必要旅行的人通过。

加拿大太平洋铁路公司 (Canadian Pacific Railway) 周二在 BC 省恢复运营，加拿大国家铁路公司 (Canadian National Rail ) 计划今天 (周三) 恢复铁路交通。

另外, 因洪水而被迫撤离的不列颠哥伦比亚人现在可以从红十字会领取 2,000 加元的补助, 除此之外, 政府对灾区居民还有其他的财政支持计划。

(CBC)