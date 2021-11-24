【专访】留学生孟珂&江庭萱：海外生活令我们迅速成长，发现自我

孟珂来自上海，19岁来到魁北克蒙特利尔学习古典钢琴。之后，她自作主张转学爵士钢琴，因为 那更符合我的性格 。

目前，她是钢琴私人教师，也在继续跟随老师学习爵士。

五年前，江庭萱（Echo Jiang）从青岛来到魁北克，她先在一个小镇高中读了一年法语， 是为了圆一个法语梦 。之后，她进入一间公立学院（CEGEP）攻读社工（Social Worker）专业。毕业后，就职一家政府开设的家暴妇女庇护所。

上周，两人在靠近蒙特利尔艺术中心的一间咖啡馆，接受了加广中文台记者的采访，谈及自己的留学生涯和未来的打算。

疫情令她们迅速成长

新冠疫情爆发近两年的时间，她俩都没有回国，一是机票太贵且很难订得到，再有，回国之后隔离时间太长。

孟珂的计划是，现在安安心心拿到永久居民身份（PR），然后可以有充裕的时间回国隔离。

不过，当下，两人最紧迫的事情是，为尽早取得加拿大公民身份，她们需要暂时离开魁北克省。

个中原因是，魁北克有它独立的移民政策。这几年，魁北克针对留学生移民政策的门槛增高，疫情期申请挤压滞后。两人经过仔细研究，发现申请加拿大联邦的留学生移民更加便捷。

孟珂（右）与江庭萱（右）带着她们的小狗菲比参加蒙特利尔LGBTQ大游行。（本人提供） 照片：Radio-Canada

但联邦的留学生移民申请当中，有一个条件：你必须“表明计划搬到魁北克省之外的清楚明了的意图”。

孟珂觉得，是在突然之间，她的很多朋友离开了魁北克，搬到了其他英语省份。

不过，俩人还是喜欢蒙特利尔，喜欢这里的法语，爵士气氛，所以，计划拿到PR之后，再搬回来。

出国几年，面对所有重要决定，比如选择学习的专业，转学，搬家，找工作，选择移民计划等，都需要二十出头的她们自己拿主意 —— 远在国内的家长们，以他们的经验已经无法帮上什么忙了。

来了加拿大，我变成了完全不同的人，展现了个性里的B面。我觉得，过去这几年，我成长非常迅速，精神独立了，还有独立处理事情的能力迅速增强了，更成熟也更自信了。 引自 孟珂

她还总结说，自己以前遇事就是冲啊，现在更谨慎些，会先考虑一下。

从当初要求留学，找到加拿大的音乐学校，都是她自作主张。她开玩笑说，也是很神奇，我父母居然也放心，就让我一个人这么来了。可能他们觉得我小时候，虽然顽皮，常挨打，但做事还是有分寸的。

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孟珂现在最牵挂的是上海家里的那条狗。小时候，她是与那狗一起长大的，视它为亲人，平等的生物。

前一阵，看到国内为了防疫把居民的宠物狗打死的事情，她直呼，这类新闻真是看不得。

江庭萱告诉记者，还没有完全和父母亲商量，不过，她在认真地考虑移民。她坦言，因为移民之后，学费便宜一大截。她这几年很多的选择，包括学校和专业，都是以毕业后更容易找工作，进一步移民为目标的。

在社工专业的学习过程中，她在难民法律援助机构、安老院等都工作过。这让她逐渐意识到，自己所学习的专业，华裔凤毛麟角。而且，社工专业在中国几乎是不存在的。比如家暴女性庇护所，她认真查看，发现仅有南方的几个试点，而且，不知道现在如何了。

因为我所学习的专业，我觉得，我还是会倾向于留下来发展。在国内，做社工是一个非常艰难的专业。而且，不被人理解。 引自 江庭萱

她举了个例子说，她和家里人就很难解释她做的工作，因为国内没有可以和社工相对应的行业。

发现自我

孟珂五岁开始学习钢琴，最开始当然是家长的主张。但她发现自己喜欢上了音乐，不喜欢数理化。

她说，我在音乐里找到了自己。

进入蒙特利尔的音乐学院之后，她又感觉到，古典音乐其实有很大的限制，爵士乐更跳脱，更有自我发挥的空间，可以有更多的方式来表达，包括即兴弹奏。

我慢慢发现了我自己，我妈妈打出来的我不是真正的我。我妈妈想要的我，一个得A+的学生，但那不是我想要的。 引自 孟珂

从古典钢琴演奏转为爵士钢琴，她打了个比喻，就像你习惯左边开车，现在改右边了，本来习惯的东西，就是不习惯，感觉完全不一样。但时间长了，从小的音乐感觉还是在的，弹的技巧的并不难，但是脑子里的东西比较多，该用什么技巧，要填出血肉来，不是所有人都能弹出那个味道来

当然，她也完全有心理准备，走单纯爵士乐演奏这条路是很艰难的。所以，她除了教钢琴，也会继续深造，学习编曲和电影配乐，不然会跟不上时代的。

平等对待、尊重每个人

来自青岛的留学生江庭萱。（本人提供） 照片：Radio-Canada

江庭萱向记者介绍，三年的社工课程，她都学习了些什么：心理学，比如，抑郁症和创伤后遗症（PTSD）；如何介入冲突，介入的技巧，

如何与家暴受害者交谈，交流，让她感到安全，怎么鼓励她说话，学习社会，理解不同文化，不同文化中家庭的作用，以及法律方面的项目权益。

在实习和工作过程中，江庭萱日常都是和社会中需要帮助的人打交道。

我学到最大的一点是，你要平等、尊重地对待每一个人。 引自 江庭萱

她还向记者讲述了一个令人悲喜交集的故事。

去年，她在一个难民法律援助中心实习。一位来自加勒比海岛国的女性来寻求帮助。这位女性年少时期，在家乡的时候，曾经受到性暴力。后来，一位加拿大人把她带到了蒙特利尔。

从那之后，她就不停地打工，做过帮佣、清洁工、也自己做过生意，开蛋糕店等。但是，她始终没有申请加拿大身份。

后来，她的前夫家暴她，她只得带着两个孩子离开。

那时，她曾申请公民身份，但却遭遇了骗子。

总之，那是位一直很努力，很自尊，独自养育孩子，但命运多舛的女性。

这位女士终于找到了江庭萱任职的机构，请求他们帮助她取得加拿大公民身份。

当时正值圣诞假期，她告诉前往询问信息的江庭萱，自己在疫情期失去了工作，连给孩子买圣诞礼物的钱也没有。

江庭萱被她的经历所打动，于是花了很长时间帮助她寻找一间机构，可以为她的孩子提供一份圣诞礼物。

因为有规定我们不能够直接给她买礼物，但是，我非常想促成这件事情。我想，如果是换做自己会如何？经历了这么多磨难，非常努力，却无法给孩子买一份圣诞礼物。这种换位思考其实很重要。 引自 江庭萱

这个令人心碎的故事最后有个温暖的结尾。

江庭萱终于通过朋友找到了一个独立资助项目，为这位女士的孩子们捐赠了一个IPad作为圣诞礼物，这也让他们可以在家上网课了。

今年六月份，这位女士也拿到了永久居民身份。

她给律师援助机构写了一封信，当中说，“因为你们首先把我当作一个人来对待，我感到了尊重”。

这个故事江庭萱现在讲起来，还会红了眼眶。

她说，这个工作大部分需要说法语，需要和受到家暴的女性用法语沟通，这可以说是走出了自己的舒适区 —— 不过，几个月下来，她觉得自己是可以应对的。

曾遭遇种族仇恨事件

新冠疫情开始，加拿大城市里针对亚裔的仇视和歧视事件大增，孟珂和江庭萱也有亲身经历。

有一次，孟珂出门遛狗。有个大个子男士没经过她允许就逗她的狗。她有些担心，提出异议，没想到此人突然翻脸，用脏话大骂“中国人”。

孟珂非常错愕愤怒。但一切都来得突然，加之当时只有她一个人，她迅速带着狗狗菲比离开了。

而江庭萱的遭遇来自工作机构。

去年，她曾在一间养老院实习，负责给所有进入养老院的探访者做登记。

结果，一位白人老太太见到她，忽然发问：你为什么在这里？谁雇请你的？我为什么要把信息给你？甚至指责她可能是间谍。

江庭萱说，所幸的是，安老院负责人非常重视。当那位女士再次出现时，负责人亲自出面询问，并要求她向江庭萱道歉。

孟珂与江庭萱都告诉我，这也是为什么，她们一直参与社区的活动，比如出席了去年的 反亚裔仇视大游行 ， 黑人的命也是命 大游行，“希望发出自己的声音，让社区更多元和包容”。