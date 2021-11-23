BC 省原住民社区说洪灾中没有收到警告，也几乎没有得到帮助

她开车出去，开到了附近的 8 号高速公路，看到尼古拉河（Nicola River）的河面已经几乎与道路齐平，河水开始漫过路面。

克里斯汀·明纳巴里特立即返回了位于梅里特市（ Merritt）西北部 Spences Bridge 附近的社区，敦促社区的人赶紧离开。

她说，这个社区没有收到任何预警或通过短信发送的警报。

在她向社区成员发出警告几个小时后，BC省紧急事务管理部门 （ Emergency Management B.C.，EMBC)）才召集她的办公室，安排了一次集体电话会议。

BC 省梅里特市（ Merritt）在洪灾中受灾严重. 照片：Radio-Canada / Maggie MacPherson / CBC

缺乏预警

在 BC 省遭遇的这场严重洪灾和泥石流中，许多人批评省政府没有及时对身处重灾区的人发出警告。

现在，至少有三个受到洪水影响的原住民社区也加入了这一呼声，认为政府本应就疏散发出更多警告，并应进行更好的信息沟通。

原住民领袖委员会（First Nations Leadership Council ）的成员罗伯特·菲利普斯（ Robert Phillips）说，BC 省没有联系原住民社区，很失败。

他说：BC 省应急管理部门 EMBC一看到正在发生的情况，就应该给第一民族（First Nations）和第一民族应急管理服务协会（First Nations Emergency Management Services Society）打电话。

没人打电话

上周一，Coldwater Indian Band 的首领李·斯帕汉 (Lee Spahan) 也是在匆忙中离开了办公室，洪水淹没了他们位于梅里特市中心的办公室，社区成员不得不迅速逃离。

李·斯帕汉说，我们没有接到任何预警电话。

他说， 没有人给我们任何信息，这是完全不能被接受的，我们被忽视了，被忘在了一边。

BC省应急管理中心 (EMBC) 的发言人表示，该机构与当地和原住民政府建立有联系，并提供有关天气和洪水警报的重要信息。

这位发言人表示，EMBC 还正在与原住民紧急行动中心 （ First Nations Emergency Operations Centres）和原住民应急管理协会 (First Nations Emergency Management Society ，FNESS) 合作，以应对与应急响应和恢复工作相关的尚未满足的需求。

（CBC）