加拿大自由党政府开始第三届任期

加拿大众议院于本周一复会，连任的自由党要做的第一件事就是宣读施政报告，包括竞选期间做出的承诺有哪些要优先兑现，以及今后几年的工作重点，这些信息都要通过施政报告传达给各党议员和全国的选民。

特鲁多政府希望在 12 月 17 日圣诞节众议院休会之前，在议会通过四项优先法案。

加拿大总理特鲁多和总督西蒙。 照片： (Justin Tang/Canadian Press)

控制住疫情

贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 领导的自由党政府还认为，在与 COVID-19 大流行抗争了 19 个月后， 重建的时机已经到来 ，这是本次施政报告的重中之重。

加拿大总督玛丽·西蒙就此发表了以下声明：

为了建立一个健康的未来，我们必须加强我们的医疗保健系统，并增加对所有加拿大人的公共卫生服务，特别是对老年人、退伍军人、残疾人、我们社会中最脆弱的成员、以及那些在医疗保健系统中受到歧视的人。 引自 加拿大总督玛丽·西蒙宣读的施政报告

联邦政府的优先日程

除了承诺要结束疫情大流行之外，特鲁多政府还打算解决以下优先事项：

寻求与第一民族、因纽特人和梅蒂斯人的和解

应对不断上涨的生活成本并投资经济适用房

以实际行动应对气候变化

增加移民，促进家庭团聚

第一位原住民总督

加拿大总督玛丽·西蒙 （ Mary Simon）在宣读施政报告时重申了与原住民和解的重要性。 照片：La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

玛丽·西蒙 （Mary Simon）是第一位担任加拿大总督的原住民，她用三种语言宣读了施政报告：英语、法语和她的母语因纽特语。

玛丽·西蒙用法语特别谈到了在寄宿学校旧址发现的无标记儿童坟墓，她说，这表明昔日的政府和有关机构的行为对原住民造成了多么大的伤害，使他们至今还处于悲痛之中。

保护法语

加拿大总督还确认，保护和推广官方语言法语不仅在魁北克省以外很重要，而且在魁北克省内也至关重要。

她说，这两种官方语言是我们身份的一部分。

应对气候变化

在环境领域，贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 的政府将成立加拿大水务局 (Canadian Water Agency) ，以保护水 - 这一重要资源，并帮助农场主们。

加拿大政府宣布成立国家水务局，以保护水资源。 照片：Radio-Canada

加拿大总督说，必须与第一民族、因纽特人和梅蒂斯人合作，来保护我们的土地和海洋。

渥太华还将制定首个国家适应战略，以应对已经存在的现实：洪水、森林火灾、干旱、海岸侵蚀和其他因气候变化而加剧的极端天气条件。

自由党政府强调，我们必须投资公共交通，强制销售零排放车辆，并提高对环境污染的征税。

我们需要限制和减少石油和天然气行业的排放，并加速走向完全碳中和的电力。 引自 引自加拿大总督玛丽·西蒙宣读的施政报告

（Radio-Canada）