首批 COVID-19 儿童疫苗运抵加拿大

这些疫苗由辉瑞-BioNTech （ Pfizer-BioNTech） 公司开发，适用于 5 至 11 岁的儿童，疫苗的抵达代表着加拿大疫苗接种工作的一个重要里程碑。

联邦政府已经与制药巨头辉瑞达成协议，辉瑞同意加速交付，预计本周末前将有超过 290 万剂儿童疫苗运到加拿大。

加拿大卫生部于上周五批准了辉瑞的儿童疫苗，之后联邦公共服务和采购部长菲洛梅娜·塔西 (Filomena Tassi) 立即宣布了首次交付的日期。

在接受加拿大广播公司 CBC的采访时，辉瑞加拿大疫苗的负责人法比安·帕奎特（ Fabien Paquette） 表示，临床试验表明，在目标年龄组中，这一疫苗的有效性接近 91%。

他说，超过 4,600 名儿童参与了试验，取得了非常好的成功，当然也取得了巨大成果。

美国已经开始给 5-11 岁儿童接种辉瑞的 COVID-19 儿童疫苗. 照片：Associated Press / Jae C. Hong

辉瑞生产的儿童疫苗的剂量是 12 岁以上人群所用剂量的三分之一，同时还有一些其他不同，包括可以在正常冷藏温度下保存更长时间。

根据加拿大广播公司 CBC 的疫苗接种追踪系统，截至到 11 月 19 日，加拿大 79% 符合条件的人已完全接种了 COVID-19 疫苗。

对疫苗的担忧

不过，一些父母们虽然自己已经完成了疫苗接种，但对是否给孩子接种仍感到犹豫。

法比安·帕奎特说，有这些担忧是 正常的 ，他敦促家长们信任加拿大卫生部的科学和审查程序。

他说，我想告诉这些父母，他们可以和医疗保健人员交谈，与提供疫苗的护士或免疫人员交谈，跟自己的药剂师、医生进行咨询，了解更多信息。

专家建议有担忧的家长们向医护人员了解更多信息. 照片：Associated Press / Ted S. Warren

各省推出计划

联邦政府将把收到的儿童疫苗很快分发给各省, 由各省负责疫苗注射。

安大略省政府表示，父母可以在本周开始为孩子预约，而曼尼托巴省的官员表示，将在收到疫苗后的一周内开始注射。

在新斯科舍省，卫生官员本月早些时候表示，儿童疫苗的注射有可能会在 12 月初开始。

魁北克省的目标则是在圣诞节前给每个孩子注射一剂。

(CBC)