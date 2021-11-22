极端天气不断，BC 省面临第二场风暴

上个星期，大气河流系统在不列颠哥伦比亚省南部引发了 500 年不遇的洪灾和泥石流，导致至少 4 人死亡，数千人被困，并冲毁了桥梁，切断了公路。

2021年11月17日：BC省的特大洪灾冲垮了高速公路 Coquihalla Highway 的部分路段。 照片： (Twitter ) / B.C. Ministry of Transportation

现在，政府机构警告人们要做好准备，应对可能再度来袭的极端天气。

强风和降雪

星期一 (11 月 22 日）早上，加拿大环境与气候变化部 （Environment and Climate Change Canada）对 BC 省的北半部发布了一系列警告和特殊天气声明，主要是强风和降雪。

上周遭受了暴雨袭击的弗雷泽河谷和弗雷泽峡谷 （ Fraser Valley & Fraser Canyon）也收到了降雪警告，这些地区的高速公路已被关闭。

于周末袭击北海岸的大气河流系统带来了强降雨，也引发了海达瓜伊、鲁珀特王子港、基蒂马特、哈特利湾、凯马诺 （Haida Gwaii, Prince Rupert, Kitimat, Hartley Bay, Kemano）和周边地区的洪水预警。

BC省森林、土地、自然资源运营和农村发展部（Ministry of Forests, Lands, Natural Resource Operations and Rural Development）称，到周一晚上，上述地区的降雨量可能高达 300 毫米，其中鲁珀特王子港和大洋瀑布 （Prince Rupert & Ocean Falls）之间的地带降雨量最大。

要求居民们为暴风雨做好准备

BC省政府要求这些地区的居民为暴风雨天气做好准备，清理房屋檐上的排水槽，检查附近的雨水渠是否堵塞，将贵重物品存放在防水容器中以防发生洪水，并制定应急计划。

请点击链接，查看 BC 省政府的建议 （新窗口）。

(CBC )