今年圣诞加拿大人将面临圣诞树短缺

Thomas Tree Farm 是安大略省东部小镇 North Gower 的一个圣诞树种植场，农场主人 Christine Thomas 和丈夫Ian Thomas 决定今年晚开业一周，以便为开业后要迎接大量的顾客做好准备。

她说，人们会比往年更早地购买圣诞树，我们担心第一个周末会有太多的顾客。

加拿大安大略省圣诞树农场主人 Ian 和 Christine Thomas。 照片：CBC/Robyn Miller

安大略省圣诞树种植者协会（Christmas Tree Farmers of Ontario）的行政主任Shirley Brennan 表示，短缺的部分原因是近年来市场对圣诞树的需求不断增加。

加拿的圣诞树产业在 2015 年的产值为 5300 万加元，2020 年已经增加至 1 亿加元。

圣诞树成长要 8-10 年

Christine Thomas 和 Shirley Brennan 还解释说，圣诞树需要 8 - 10 才能长到合适的高度，因此，年头不够的树木不能上市出售。

除此之外，还有的种植场因各种因素而不能正常开业。

Laird's Tree Farm 是位于渥太华市南部的一个种植场，该农场老板 Dan Laird 说，今年夏季的干燥和秋冬的严重霜冻损坏了他原定今年出售的大部分树木。

而且，他一直找不到足够的员工来帮助照料树木。

加拿大有不少家庭习惯于在每年圣诞前夕全家到圣诞树农场寻找一棵天然树带回家。 照片：Gracieuseté

加拿大人的一个传统习惯是，每年圣诞前夕，全家老小一起到附近的圣诞树农场，寻找一棵满意的天然树，带回家装饰过节。

农场老板 Dan Laird 说，今年他不能开业，他不得不告诉自己的老客户，他们得到别的地方去买圣诞树了，没有办法，这会让他损失客户，估计在今后两年内都会给他的农场带来影响。

（Radio-Canada）