【评论】彭帅在哪里？发生在国际社会眼前的失踪事件，引发巨大质疑声浪

星期五（11月19日），一个被推特标记为“中国国家媒体”沈诗伟的账号突然发布了中国网坛名将彭帅的几张图片，称“彭帅更新了朋友圈”，并附上了“周末愉快”字样。在其中一张图片中，彭帅右手抱着一只大熊猫绒毛玩具。但没有人可以证实这些图片真的是由彭帅发布的。

两星期前，彭帅在自己的微博上发表长文，公开指控遭到中国前副总理、政治局常委张高丽的性侵。随后，她便销声匿迹，她的名字和形象也从中国互联网上消失。

中国外交部发言人两次回应彭帅米兔事件，都称“不知情，这不是外交事件”。

不过，国际上关注彭帅失踪事件的人越来越多。

周五，推特上忽然出现的彭帅拿着大熊猫的自拍。 照片：Radio-Canada

率先发声质疑的是世界网球协会（WTA）以及彭帅的同行们，包括著名球员如纳夫拉蒂洛娃、小威、大坂直美、和比利·简·金等。

周五，联合国人权委员会、美国白宫发言人也加入质疑行列，要求确认彭帅是否安全。

彭帅正面临着什么？

彭帅可谓中国最著名的女子网球选手之一，今年35岁的她曾在世界女子网球双打排名第一，并在2014年打入美国网球公开赛的半决赛。

人权律师、芝加哥大学Pozen客座教授滕彪。（本人提供） 照片：Radio-Canada

中国人权律师、芝加哥大学Pozen客座教授滕彪接受加广中文台采访时表示，对彭帅米兔指控的处理方式符合中国政府一贯的方式。而彭帅的指控其实已经超越了米兔, 指向中国最高级别、正国级的领导人。所以，为了维持共产党的形象，几乎没有悬念地，中国当局把事件当作最敏感的事件处理。从中国对事件的网络封锁之严密来看，可以看出它的敏感级别。

中国政府绝对不可能让彭帅自由。目前，很大可能是，彭帅被限制自由，当局会给她巨大压力，让她不敢对外发声。还有一个更坏的可能性，当局用各种方式压力，包括酷刑、判刑来威胁她，让她电视‘认罪’，强迫她否认之前的性侵指控。这一套做法中共以前也用过，比如对雷洋案和李庄案。 引自 滕彪

玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿（Margaret McCuaig-Johnston）（本人提供） 照片：Radio-Canada / submitted by Margaret McCuaig-Johnston

加中关系专家、加中论坛顾问委员会成员玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿（Margaret McCuaig-Johnston）接受访问时表示，我们都知道彭帅会面临什么。还记得遭中国政府绑架的出版人桂敏海吗？他也曾电视认罪，现在还在监狱里。还有，国际“人权卫士紧急救援协会”的创办人彼得.达林（Peter Dahlin)也曾被迫央视认罪。

从我知道彭帅曝光遭到某中国高层人物性侵，而她人还在中国，我就为她的处境感到深深的担忧。 引自 玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿

此前接受加广中文台采访时，中国女权活动人士吕频曾表示，彭帅的帖子上也写了，“以卵击石，飞蛾扑火，自取灭亡”—— 也就是说，她是有一定的心理准备的。

这么说吧，我们和这个黑暗体制搏斗，最终的结果就是，谁能够幸存，谁比谁活得更长。从这个角度上来说，我觉得彭帅能够挺过去。她可能会有一段特别困难的时期，但是她会挺过去的，那就是活下来，活的时间更长。 引自 吕频

不少中国人权活动人士也纷纷表示，中国政府一直如此。彭帅因为她的国际知名度而受到广泛关注，这当然是好事。但目前，在中国的监狱里还有加拿大籍维吾尔人玉山江，因报道武汉新冠疫情被判刑，并坚持绝食的张展等，中国针对维吾尔人、香港、西藏的侵害人权行为，国际社会如何能够视而不见？

中国女权活动人士吕频。 照片：Radio-Canada / submitted by lv Pin

国际社会质疑声浪越来越大

过去一周，“彭帅在哪里 #WhereIsPengShuai ”一直是推特的热搜标签，这要归功于有更多的人开始为彭帅发声。

滕彪接受访问时表示，国际社会也不是傻子。本周四，中国国家媒体GDTN还发布了所谓彭帅发给WTA主席的一封邮件截图，但无论是邮件截图和朋友圈图片，彭帅“报平安”都是弄巧成拙，反而引发出更多问题，令主流媒体掀起又一轮密集报道。

他说，这个局面可能是中国政府没有想到的。也是因为，过去几年来，国际社会对中国的看法发生了很大的逆转，对中国人权纪录的批评越来越多，尤其是新疆和香港。也就是说，像WTA那样敢于站在正义方，批评北京的组织会越来越多，底气越来越足。

WTA主席斯蒂文·西蒙（Steven Simon）是第一个以机构的名义提出公开质询的。

他在声明中表示，要求就彭帅遭性侵的指控进行“公开公正透明的调查”，表示担忧彭帅的安全。

网球在中国是受到领导层追捧的运动项目之一。从2019年开始，WTA巡回赛和中国签署了合约，将决赛放在了南方城市深圳。但因为新冠疫情，在中国的比赛活动这两年全部被取消了。

斯蒂文·西蒙还表示，如果最后看不到对彭帅事件的适当处理，我们做好准备，会放弃在中国的业务。

在周四收到彭帅的邮件之后，斯蒂文·西蒙进一步质疑，他非常怀疑邮件是彭帅本人所写，令他更加担心彭帅安危，并称自己“使用了多种正式渠道，始终无法与彭帅取得联络”。

75岁的前中国前副总理、政治局常委张高丽参加会议。 照片：AP / Ng Han Guan

对北京冬奥会的影响

明年2月4日，是北京冬奥会开幕的日子。

一直以来，国际人权团体都在发声、抗议，呼吁抵制北京冬奥会，理由就是北京糟糕的人权纪录。

在彭帅米兔事件上，国际奥委会的声明显得模棱两可，称“安静外交更有效果” —— 消息一出，批评奥委会之声骤起。

有批评者提出，北京能让一名著名运动员随意消失，奥委会如何保障所有运动员的安全？

目前，美国拜登政府释放出来的信号是，正在考虑“外交抵制”北京冬奥会。而早在今年七月份，欧盟就呼吁成员国“外交抵制”北京冬奥。

滕彪称，我觉得，如此高调的一个事件对北京有非常负面的影响 —— 国际社会可以呼吁外交抵制，人权组织也一直在给冬奥会的赞助商、转播机构等施压，但是从综合各方因素，真正去抵制奥运会的运动员不会太多。

玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿也表示，要求运动员们抵制冬奥会不大现实，但是加拿大和其他欧美国家的外交抵制是很有可能的。

她说，我希望加拿大的大使馆人员不要出席。加拿大运动员不出席开幕与闭幕仪式，这也是一种抵制。

滕彪：我是女权主义者

采访中，滕彪毫不犹豫地表示：

我是女权主义者。我觉得，男性也应该成为女权主义者，没有人应该反对男女平权。

他说，从常识上说，女性在过去几千年受到打压和不公正的待遇，理应在立法上倾斜和保护女性。

不过，在大量支持米兔爆料人彭帅的声音中，也有不少中国著名的异见人士喜欢从“这是内部权力斗争是有人利用彭帅打击政敌”来做解读。

滕彪分析说，这是因为很多观察中国政治的人，他们的经历和眼光就是集中在最高层、中南海，天天研究派系内斗，把什么事情都和中国高层内斗上边靠。