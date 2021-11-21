加拿大扔掉了至少一百万剂 COVID-19 疫苗

加拿大新闻社要求全国各地的卫生部门提供废弃了多少剂新冠疫苗的数据，无论是因有效期过期，还是因为其他的原因。

一些地区的卫生部门没有做出回应，安大略省拒绝提供任何信息，而育空地区和爱德华王子岛省只提供了过期剂量的数据。

然而，调查显示，自 2020 年 12 月第一批疫苗抵达加拿大以来，至少有 1,016,669 剂疫苗被丢弃，在同意共享数据的省和地区的所有疫苗中，约占 2.6%。

废弃疫苗的百分比在全国的差异很大，例如，阿尔伯塔省的废弃比例为 10%，但新斯科舍省仅为 0.3%。

加拿大蒙特利尔市的一个 COVID-19 接种中心。 照片：Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

疫苗浪费确实存在

多伦多市公共卫生领域的医生罗斯·厄普舒尔（Ross Upshur）也是世界卫生组织（WHO）道德委员会的负责人，他说，由于缺乏透明度和数据交换不畅，很难确定加拿大到底用了多少疫苗。

他指出，有些疫苗可能是因为过期而被废弃，但也有些疫苗可能是因为没有在所要求的温度下储存而被扔掉。

罗斯·厄普舒尔医生说，数十年来的大规模疫苗接种计划常常表明，浪费疫苗是现实存在的问题。

无国界医生组织（Médecins sans frontières）的亚当·休斯顿 (Adam Houston) 对加拿大扔掉疫苗感到气愤，因为世界上 47% 有资格接种 COVID-19 疫苗的人口尚未获得第一剂疫苗。

他认为，在疫情大流行期间浪费疫苗非常糟糕，他敦促加拿大采取更多措施来尽可能避免这种情况。