北美领导人峰会结束，特鲁多表示担心加拿大汽车业面临的威胁

在华盛顿忙碌了几天之后，我们正在回家的路上。我们与美国和墨西哥的合作伙伴取得了一些良好的进展，我们将继续努力，以便可以继续共同前进。 引自 加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau)

在星期四夜里发布的推文中，特鲁多还表示：

北美领导人峰会到此结束。在整个过程中，我的重点是加强我们与美国和墨西哥的伙伴关系 - 这样我们就可以创造良好的就业机会和新的机会，并确保北美仍是世界上最具竞争力的地区。 引自 加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau)

北美领导人峰会

星期四晚上， 北美领导人峰会 （North American Leaders Summit）在白宫举行，这是 5 年来的第一次。

2021年11月18日晚上，美国总统 Joe Biden、加拿大总理 Justin Trudeau 和墨西哥总统 Andrés Manuel Lopez Obrador 在白宫举行北美领导人峰会。 照片：Associated Press / Susan Walsh

加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 、美国总统乔·拜登 （Joe Biden ）和墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（ Andres Manuel López Obrador）讨论了有关气候变化和贸易领域的问题，议题中包括美国拟议中的电动汽车税收抵免措施，这个措施可能会损害加拿大的汽车行业。

加拿大总理贾斯汀·特鲁多说，他向美国总统施压，要求取消美国社会基础设施法案中有可能摧毁加拿大汽车业的一个条款。

特鲁多在北美领导人峰会后的新闻发布会上用法语说：

我们很担心。 这对加拿大的汽车制造业来说将是一个相当大的问题，我们在整个谈话中都向美国人强调了这一点，我们已经大声和清晰地向他们表达了我们的声音。 引自 加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau)

美国对新电动汽车购买者提供的纳税抵免

加拿大担心的是美国《更好重建法案》（ Build Back Better Act）中的一个条款，美国总统乔·拜登计划注入巨额资金，推动美国从 COVID-19 的打击中复苏。

在这一法案中，为了刺激刚刚起步的电动汽车 (EV) 行业，由民主党控制的国会提议向新电动汽车的购买者提供最高达 12,500 美元的税收抵免，前提是这些汽车必须是由美国有工会组织的工人制造的。

2021 年 11 月 17 日：美国总统乔拜登在底特律试驾 GMC Hummer EV，这是一款美国制造的电动汽车，将从拜登提议的鼓励消费者购买电动汽车的税收抵免中受益。 照片： (Jonathan Ernst/Reuters)

专家们一致认为，这项税收措施将对加拿大汽车行业造成重大打击，人们担心制造商会把生产从加拿大转移到美国，以制造有资格获得慷慨补贴的汽车。

特鲁多誓言将继续与拜登和美国的国会议员们进行对话，并强调美国电动汽车的生产取决于加拿大丰富的关键矿物，如钴、镍和锂。

当被问及美国政府是否会在这一税收抵免计划中 豁免 加拿大时，美国总统拜登没有做出承诺。

（CBC）