拜登向 BC 省遭受洪灾的人们表示同情，并表示加拿大和美国在气候问题上同步

拜登在与加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）举行双边会晤之前在白宫发表了上述评论。

星期四晚上，美国总统拜登、加拿大总理特鲁多与墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（ Andres Manuel López Obrador）一起举行 5 年来的第一次北美领导人峰会 （North American Leaders Summit）。

拜登说， 我们都在关注不列颠哥伦比亚省遭受洪灾的家庭，在我们的国际议程中，我们花时间做的事情之一就是气候变化。

拜登说，他很高兴邀请特鲁多访问华盛顿，并补充说他与加拿大总理特鲁多成为朋友已有一段时间了。

他说，这是作为美国总统可以拥有的最简单的关系之一，也是最好的关系之一。

特鲁多对华盛顿的短暂访问于周四晚上以北美领导人峰会结束，这一峰会于北美东部时间 17 点后在白宫举行。

在这次峰会上，加拿大强烈反对美国总统乔·拜登的一个有标志性的保护主义政策。

美国国会正在对一个近 2 万亿美元的美国基础设施法案进行收尾工作，该法案目前包含一项新的鼓励消费者购买电动汽车的措施，渥太华称该法案可能对加拿大的汽车行业造成严重破坏并违反新的北美自由贸易协定。

拟议中的这一激励措施包括对购买新电动汽车的美国人提供 12,500 美元的购车优惠，但前提是这些汽车是在美国生产的。

（CBC）