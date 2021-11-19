【专访】花样滑冰小明星黄恩旖：“花滑教会了我很多滑冰之外的东西”

加拿大是冰上项目的强国，很多孩子从小溜冰滑雪打冰球，专业运动项目的运动员都是这样从小层层选拔，慢慢培养成的。

最近，安大略省汉密尔顿15岁的黄恩旖（Angela Huang）赢得了 安省滑冰锦标赛，SKATE ONTARIO SECTIONAL CHAMPIONSHIPS 2022 女子新秀组（Novice Women)的第八名。

Angela目前是10年级的学生，除了花样滑冰，闲暇时她喜欢弹钢琴，并且已经通过了钢琴十级考试。

加广记者通过视频电话采访了Angela和她的妈妈徐艳艳女士。

2019年4月，Angela与妈妈在白金汉宫前留影。（本人提供） 照片：Radio-Canada

滑冰让我快乐

视频中的Angela看上去比实际年龄还要小，说话轻声细气，又深思熟虑。

她告诉记者，这次安省比赛的前十六名，可以参加全国花滑挑战赛，而挑战赛的前十几名有望进入国家队了。

她说，自己对这个成绩感到开心，参加比赛前，她的目标就是能够进入挑战赛。

Angela的妈妈徐艳艳女士告诉记者，女儿六岁开始滑冰，先是参加一个溜冰课余活动，无非是父母希望女儿能有更多兴趣爱好，而在加拿大，冰上运动是最受欢迎的。

谁知，俱乐部的教练开始和徐艳艳沟通，说你的女儿应该多花些时间在冰上。之后，Angela花在溜冰上的时间越来越多，成绩迅速提高，并在11岁就进入了俱乐部竞赛运动员的行列。

徐艳艳目前任职安省癌症研究院，从事癌症临床试验项目管理工作。

她表示，家里没有人是从事运动的。Angela小时候，我们就是给她报了很多的兴趣班，比如钢琴、绘画、足球、篮球、溜冰。一是想填满她们的业余时间，因为小孩子功课真的不多；二是充分利用这些机会，让孩子尝试探索不同的事务，找到自己最喜欢的，让孩子的多元和天赋潜力，发展到最好。

Angela在2018年和2019年比赛得到的部分奖牌。（徐艳艳博客） 照片：Radio-Canada

Angela表示，我越滑越喜欢，当结束了滑冰学习，我就开始学花样滑冰了。教练鼓励我多加练习，起初我也没有特别多想，但发现，自己越来越喜欢花样滑冰，所以也就越来越上心，很认真对待。滑冰让我觉得快乐。

Angela详细描述了她的训练时间表： 周一到周五：早上五点半起床。六点十分到冰场。 从六点半开始训练到八点，然后去上学。 下午三点十五分放学，回到俱乐部继续训练到四点半。 然后，可能还需要参加其他的训练项目，比如瑜伽或者芭蕾。 周六同样需要训练。

她算了算说，一周大约训练20个小时吧。

进入10年级，她的功课已经非常紧张了，训练占了很多时间，闲暇时间她还喜欢弹琴，并且在保持如此强度的训练，Angela的学习成绩完全没有受到影响。

黄恩旖在冰上。 照片：Radio-Canada / Danielle Earl Photography

她的妈妈表示，Angela从来都是非常自律又专注的孩子。在训练和弹琴间歇，她还喜欢烘培，编织，手工，编程 —— 几乎没有拉下什么。这是需要强大的自制力和专注，而且能很好地安排自己的时间。

Angela说，我就告诉自己，这是我喜欢的、承诺要做好的事情，我喜欢滑冰的感觉。而如果要做好这件事，就需要每天的训练。

花滑是非常有趣的运动，可以令你学到很多滑冰以外的事情。你需要确定你的目标，而且全力以赴。我从花滑中学到的最重要的是如何分配时间，还有如何在心理上更加坚强，如何度过困难的时刻。 引自 Angela

千万不要理想化结果

徐艳艳女士在自己的博客 滑冰之旅，Skating Journey （新窗口） 上记录下女儿花滑的经历，包括她参加各类比赛得到的11枚奖牌。

2019年月，她写道：“以前我觉得Angela计划向奥运会努力只是一个遥远的目标，但是没想到她真的如此热爱，且如此之心理强大且技术提高之快惊人...... ”，作为母亲的骄傲与激动跃然纸上。

当然，她也有担忧。最担心的是女儿在运动中受伤，幸而Angela一直非常注意安全。

当然，你千万不能把这些尝试过于理想化，就是一定要让孩子达到一个目标。比如，喜欢某个运动，就要去奥运会；钢琴弹得不错就要做钢琴家等。其实不是这样的。这个不是投资，不需要回报。我只是希望她能尝试不同的可能性，这也是加拿大这个环境可以提供给孩子们的。所以，我和先生从来不会给Angela压力，就是告诉她，父母会全力支持你。 引自 徐艳艳

对于未来，在花滑方面是否可以进入更高级别的比赛，比如奥运会？Angela诚实地说，也会想的，但不是总是在想这些。我只是觉得花滑令我快乐。

滑冰俱乐部每年也会让队员写下自己一年的目标。队员们需要很具体地写下，今年的目标是是什么？比如争取进入某个比赛，或是完成某一个动作等等。

2018至2019年，Angela的年度目标，非常具体。 照片：Radio-Canada / 徐艳艳博客

培养一个业余运动员花费如何？

在加拿大，绝大部分运动员是业余运动员。政府和企业对运动员的资助基本要从进入国家队才会开始，比如参加世界锦标赛或是奥运会的选手。

所以，早期的训练都是要靠孩子们和家长对运动的奉献。

徐艳艳在博客上，曾经算了一笔账：2018年，Angela在溜冰俱乐部一年费用大约在一万五到两万，当中包括了俱乐部的年费，私人教练的费用，孩子的滑冰设备 —— 这还没有把外出比赛的花费算进去。而如果你进入安大略省顶尖运动员行列或是进入国家队，一年的费用还要更高。

这还不算她和丈夫两个人每天五点半就要起床，常年风雪无阻，接送女儿去溜冰。

今年的安生花样滑冰锦标赛之后，Angela 与教练Bryce Davison，右，以及Jen Jackson合影。（本人提供） 照片：Radio-Canada

幸运碰到好教练

在徐艳艳的介绍中，Angela参加的汉密尔顿滑冰俱乐部（Hamilton Skating Club）设施不是最好的，但那里的教练非常有爱心，爱孩子，这点上来说，Angela很幸运。

她尤其提及，现任总教练Bryce Davidson 加盟之后，过去六年里，俱乐部远动员成绩进步很大，且营造了良好的培训文化。

教练们会选择有潜力的运动员，如果你真的有天赋，他们会在经济上提供帮助。

徐艳艳讲述了自己的故事，当时，她的先生成为了兼职牧师，家里收入减少。所以，他们就告诉教练，一些冰下课程的费用不知道可以负担多久。而教练立即说，不用担心费用，我们会为你们想办法 —— 这非常令人感动。

还有，在疫情期，不能在俱乐部训练，教练会通过视频和运动员沟通，检查他们的日常，组织他们日常训练，让他们保持训练的兴趣和劲头，而这些都是免费的，令她感觉，对孩子，教练比家长更加上心。