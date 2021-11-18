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加拿大首批军人抵达 BC 省救灾

BC 省 Abbotsford 市，一辆卡车泡在水里。

BC 省 Abbotsford 市，一辆卡车泡在水里。

照片：Radio-Canada / Ben Nelms

RCI

加拿大军队的先遣小队已经抵达不列颠哥伦比亚 (BC ) 省，参加洪水和泥石流灾区的救灾工作.

加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 表示，联邦政府在采取行动, 帮助 BC 省从毁灭性洪水中恢复，第一支救援队伍可能会配备数百名士兵。

特鲁多说, 将有更多的军人抵达 BC 省洪水灾区.

加拿大联合行动司令部 (Canadian Joint Operations Command ) 表示，总部位于埃德蒙顿市的加拿大第三立即反应部队 ( 3rd Canadian Division Immediate Response Unit ) 的 9 名成员已经抵达 BC省, 开始勘察现场，之后他们将进行规划, 协调正在进行的救援工作。

其他军人已处于高度戒备状态，一旦先遣队和 BC 省政府确定最需要他们的地方，他们将开始集结并前往那些地区。

与此同时，一架 C-130 Hercules 运输机已经从 CFB Trenton 基地起飞，另有两架直升机正在待命。

连降暴雨超过 48 小时

BC 省南部地区连降暴雨导致洪灾.

BC 省南部地区连降暴雨导致洪灾.

照片：(Submitted by Bailee Allen)

BC 省南部大部分地区上周日开始连降暴雨超过 48 小时, 导致洪水和山体滑坡，BC 省已经宣布进入紧急状态。

Pemberton 附近发生山体滑坡，确认有一人死亡，救援人员正在继续寻找遇难者,预计死亡人数还会上升.

与此同时,  洪水将弗雷泽河谷 （Fraser Valley）的大部分地区淹没，导致成千上万头牲畜死亡，当地官员称这是一场农业灾难。

使用来自La Presse canadienne的信息。

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