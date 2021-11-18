加拿大首批军人抵达 BC 省救灾

加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 表示，联邦政府在采取行动, 帮助 BC 省从毁灭性洪水中恢复，第一支救援队伍可能会配备数百名士兵。

特鲁多说, 将有更多的军人抵达 BC 省洪水灾区.

加拿大联合行动司令部 (Canadian Joint Operations Command ) 表示，总部位于埃德蒙顿市的加拿大第三立即反应部队 ( 3rd Canadian Division Immediate Response Unit ) 的 9 名成员已经抵达 BC省, 开始勘察现场，之后他们将进行规划, 协调正在进行的救援工作。

其他军人已处于高度戒备状态，一旦先遣队和 BC 省政府确定最需要他们的地方，他们将开始集结并前往那些地区。

与此同时，一架 C-130 Hercules 运输机已经从 CFB Trenton 基地起飞，另有两架直升机正在待命。

连降暴雨超过 48 小时

BC 省南部地区连降暴雨导致洪灾. 照片：(Submitted by Bailee Allen)

BC 省南部大部分地区上周日开始连降暴雨超过 48 小时, 导致洪水和山体滑坡，BC 省已经宣布进入紧急状态。

Pemberton 附近发生山体滑坡，确认有一人死亡，救援人员正在继续寻找遇难者,预计死亡人数还会上升.

与此同时, 洪水将弗雷泽河谷 （Fraser Valley）的大部分地区淹没，导致成千上万头牲畜死亡，当地官员称这是一场农业灾难。