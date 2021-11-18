洪灾泥石流过后, BC 省敦促居民们不要抢购囤货

BC省长霍根（John Horgan）说， 请不要囤积物品, 你需要的东西，你的邻居也会需要，我们有信心能够快速有序地恢复我们的供应链。

BC省遭遇洪灾和泥石流

BC 省南部在上周末到周一遭遇了创纪录暴雨，引发洪灾和多处泥石流，造成居民被困，道路被切断，物资运输受阻，BC 省已经从星期三（11月17日）中午起进入紧急状态。

BC 省 Abbotsford 地区居民被水困住. 照片：Radio-Canada / Ben Nelms

乳制品、鸡肉和鸡蛋供应面临压力

阿伯茨福德 (Abbotsford) 是 BC 省的主要农业区之一，那里被洪水淹没的苏马斯草原 (Sumas Prairie ) 地区的农民失去了成千上万头牲畜，房子、农场都被淹没。

BC 省 Abbotsford 地区的农场主损失了成千上万头牲畜. 照片：(Jesse Winter/Reuters)

BC 省乳业协会 (B.C. Dairy Association) 表示，BC 省约有 470 个奶牛场，大约 200 个在苏马斯草原地区，其中 59 个奶牛场被疏散。

乳业协会主席霍吉 世维滕伯格( Holger Schwichtenberg ) 表示， 很难量化洪灾对该地区农场造成的总损失，但道路封闭会产生更大的连锁反应。

至于鸡蛋，BC 省鸡蛋营销委员会 （B.C. Egg Marketing Board）发言人阿曼达·布里坦 (Amanda Brittain) 表示，该省的大部分鸡蛋生产在照常进行，但运输是个大问题。

她说， 鸡蛋首先被储存在大型步入式冷却器中，这一运作在正常进行，但唯一的区别是卡车现在无法开到农场来取鸡蛋。

BC 省 Kelowna 地区的食品店里货架空空如也. 照片：@ErinDavies/Twitter

鸡肉供应也面临问题，加拿大养鸡场协会 （Chicken Farmers of Canada）的通讯主任丽莎·毕晓普-斯宾塞 （Lisa Bishop-Spencer） 说，在 BC 省的 310 个养鸡场中，有 61 个农场被撤离，其中 22 个是肉鸡养殖场。

她说，BC是加拿大的第三大鸡肉生产省份，我们正在与联邦和省级合作伙伴合作，提供支持和援助，确保不会出现供应问题。

本周三，BC 省农业部长拉纳 珀芬安姆 ( Lana Popham) 表示，预计其他省份将予以协助, 弥补鸡肉、奶制品和鸡蛋的供应不足。

(CBC)