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遭受洪灾和泥石流，BC省宣布进入紧急状态，加拿大空军驰援
BC省长霍根（John Horgan）宣布该省从星期三（11月17日）中午起进入紧急状态。周末到星期一的创纪录暴雨在该省南部引起严重水灾和多处泥石流，造成居民被困，道路中断，物资运输受阻。实施紧急状态将使政府在实行救灾措施时有更大的灵活性。
到目前为止有一名女性因泥石流在99号公路上丧生，另外至少有两人被确认失踪。救援人员还没有完成被困车辆与人员的统计。霍根表示，未来几天可能会有更多的丧生者被找到。
阿伯茨福德、梅里特和普林斯顿等弗雷泽河谷地区城镇受灾严重，数千人仍需遵守疏散令，不断有被困的居民被救出。到星期三早上，阿伯茨福德仍有大约三百名居民被困。前一天夜里，当地的市政员工和志愿者连夜赶工，筑起了一道25米长的简易堤坝，以阻挡从华盛顿州诺克萨克河涌入的洪水。阿伯茨福德市长布恩说，堤坝为该市赢得了宝贵的时间。
省交通部门不能确定被洪水和泥石流冲垮或切断的公路何时能重新通车。工人们将首先开始抢修连接低陆平原和内陆地区的3号公路。但是5号公路和横跨加拿大的1号公路将需要更多的时间。
总理特鲁多表示愿意提供BC 省需要的任何支援。星期三上午，联邦政府批准动用加拿大空军人员帮助救灾。
（CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu)
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