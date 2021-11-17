要求举行党领袖信任投票的参议员被逐出保守党议员团，奥图尔为此辩护

星期三在保守党议员团会议开始前，奥图尔为自己开除巴特斯的决定辩护，称巴特斯咎由自取，没有以团队和国家为重，并表示这是一个困难的决定，但是对保守党议员团、对议会、甚至对整个国家的健康发展都是必要的。

他说，保守党不能内耗，本党议员应该把精力放在经济、抗疫和监督 腐败而喜欢遮遮掩掩的自由党政府 上。

巴特斯发表声明，指责奥图尔不能容忍批评的声音。她表示，发起请愿的做法完全符合保守党有关规章。如果奥图尔坚信他的领导得到党员们的支持，就不应该害怕这样的民主行为。她还指责奥图尔用威胁和恐吓来阻止议员签署请愿书。

保守党参议员巴特斯。 照片：Denise Batters / Twitter

她还透露，她在大选后曾直接与奥图尔沟通，谈自己的看法，但是奥图尔没有回复，也没有任何行动。她因此才采取发起请愿的做法。

与通过选举产生的众议员不同，参议员是总理任命的，并且任期到75岁才结束。因此当领袖对参议员的控制有限。今年51岁的巴特斯2013年由时任保守党总理哈珀任命。

《多伦多星报》专栏作者埃贝尔（Chantal Hebert）说，在党内出现异议时，站出来向党领袖公开提出质疑的往往是地位比较靠边的普通议员。尽管奥图尔不承认，但是保守党内确实存在分歧，巴特斯的支持者也比表面上我们能看到的更多。

巴特斯等人指责奥图尔在碳税、堕胎和枪支管控等重大问题上背离了保守党的一贯原则。埃贝尔说，每一个党都有激进派，他们往往也是积极分子。如何以相对比较温和的立场吸引尽量多的选民，同时又不损伤党内激进派的积极性，这对党领袖的政治智慧是一个很大的考验。

按照保守党章程，对党领袖的信任投票应在大选失利后的第一次全党大会上进行。保守党的下一次全党大会定于2023年召开。

（CBC News, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)