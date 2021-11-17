加拿大政府将取消对短期旅行者的病毒检测要求。

这对那些习惯在圣诞节前去美国购物的加拿大人和边境地区的美国商家来说是个好消息。目前的规定是加拿大人在入境时必须出示72小时以内的病毒检测证明。这项规定对于旅行时间超过72小时的人来说仍然有效。

在美国本月向非必要旅行开放加美边境后，要求加拿大政府改变这一规定的呼声越来越高。对于喜欢去美国一侧购物或小住一两天的加拿大人来说，这项规定带来的麻烦和费用使这类旅行得不偿失。病毒测试的费用在150到300加元之间，获得测试结果需要等候24小时或更久。

加拿大旅游业对这项即将出台的新规定表示欢迎，但同时也呼吁政府完全取消对完成两剂疫苗接种旅客的病毒测试要求，无论他们在国外停留了多长时间。魁北克省旅游协会主席科泰（Moscou Côté）认为，花一个周末在纽约逛购物中心和在与外界接触有限的加勒比海度假胜地度过一周，感染风险是差不多的。

消息来源人士说，联邦政府将在本周五宣布新规定。

（Radio-Canada, Louis Blouin, adaptation en chinois par Wei Wu）