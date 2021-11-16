BC省暴雨：洪灾险情未除，高速公路关闭，军用直升机救出数百人

星期天（11月15日）晚上，位于温哥华以东大约125公里处的7号公路被两处山体滑坡截断。当时许多外出过周末的人正在开车回家的路上。列治文居民维斯曼（Adam Wuisman）说，他和未婚妻从纳尔逊回来，本来是夹在车流里向前行驶，但是他突然发现身后的车不见了。他后来得知它们被山体滑坡挡住了。而他的车也很快被另一处山体滑坡挡住，进退不得。

依山傍水 本是用来形容美景的，现在却成了险境。维斯曼说，他们从星期天晚上7点半左右被困，公路的一边是菲沙河，一边是并不牢靠的山坡，他只能祈祷不要被飞石砸中。

加拿大军队的直升机从星期一上午开始救人。到目前为止，共有311人，26条狗和一只猫被救出。救援人员星期二早上才腾出手来搜寻是否有人被埋在石块和泥土下面。到目前为止还没有伤亡报告。

阿伯茨福德的一条公路被水淹没。 照片：Radio-Canada / Ben Nelms / CBC

BC省南部过去几天降雨几乎达到300毫米，这通常是11月份整个月的降雨量。星期二虽然雨势减弱，但是多处公路中断，其中包括进出温哥华的大部分高速公路。整个低陆平原的货物运输遇到很大困难。

目前南部大部分地区的洪水威胁尚未解除。梅里特（Merritt）市全城疏散，阿伯茨福德市一部分地区因洪水疏散，另一部分地区因泥石流威胁在星期二早上接到疏散令。弗雷泽河谷地区的所有学校星期二都停了课。

普林斯顿（Princeton）市近三百户人家疏散，另外三百户被要求保持警戒。大部分疏散居民被亲友收留。但仍有30多人暂住社区接待站。让市长科因（Spencer Coyne）发愁的是，那里没有暖气，而天气预报说今夜要降温并下雪。

一位梅里特市民在接受CBC视频采访时说，过去一年多来，他们在应对疫情之外，今年夏天还遭受了山火，现在又是水灾和泥石流。虽说弗雷泽河谷地区时有水灾，但是他们过去从来没有在11月份垒过抗洪沙袋。

Lillooet附近的99号公路因山体滑坡中断，一名女性丧生。 照片：Ministère des Transports de la C.-B.

疏散的居民和被困在途中的旅人还不知道何时能返家。但是他们得到了附近社区的许多帮助。一个从7号公路上被救出的开车人说，他要向附近的阿加西市致敬。这个离出事路段最近的小城，一眨眼就冒出无数志愿者，帮助陷入困境的他们。

霍普（Hope）市的牧师科恩（Jeff Kuhn）说，他的教堂接纳了250多人，还有一些人在一所中学里安身。城里的商店给他们送来了食物和水。

BC省公共安全部长法恩沃斯（Mike Farnworth）星期一在新闻发布会上向所有受到这场灾害影响的人表示感谢， 感谢你们的耐心，毅力和保持安全的努力。

（CBC News，adaptation en chinois par Wei Wu)