加拿大保守党参议员发起罢免党领袖请愿

根据保守党章程，如果有5%的保守党员在请愿书上签字，就必须举行公投。发起请愿的人有90天的时间来征集签名。

巴特斯显然认为奥图尔应该为保守党在今年大选中的落败负责，并且认为他没有从这次失败中吸取任何教训。她表示，奥图尔在碳排放、枪支管控和人工流产等重大问题上摇摆不定，导致一些原本由保守党占据的选区在这次大选中易手。她还指责奥图尔在竞选党领袖时自称是真正的保守党人，但是在联邦大选中的主张却和自由党越来越像。

保守党的规定是在大选失利后的第一次全党大会上对党领袖进行信任投票。但是巴特斯不想等那么久。她希望在今后六个月内举行信任投票。因为加拿大现在是少数党执政，这就意味着大选在任何时候都可能发生。她认为保守党如果继续由奥图尔领导，就不可能战胜自由党。

保守党议员和自然资源评论员伦佩尔-加纳（Michelle Rempel Garner）对巴特斯发起请愿表示失望。她认为公开党内分歧的作法是不负责任的，这会分散加拿大人对重大议题的注意力，也会让政敌高兴。她相信自由党已经为此事 出去买了一箱香槟 。

但是巴特斯也不乏支持者。保守党的安大略省政务委员陈伯特（Bert Chen，音译）在大选刚一结束就发起了罢免奥图尔的请愿。他被无限期停职，并在本月初收到一封律师信，要求他交出与请愿一事有关的与他人接触的完整记录。

陈伯特接受CBC采访：

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来自阿尔伯塔省的保守党议员斯塔布斯（Shannon Stubbs）上个月也在接受采访时表示支持在六个月内举行党领袖信任投票的想法。她认为保守党在奥图尔领导下立场日趋中间化，疏远了坚定的保守党支持者，结果是保守党在乡村地区的支持率下降，在大城市也连连失利。

斯塔布斯已被奥图尔从保守党影子内阁中除名。

（CBC, John Paul Tasker, Hannah Thibedeau, adaptation en chinois par Wei Wu）