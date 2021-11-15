加拿大房市最繁忙的一年，房价上涨18.2%

10月份的房屋销售数量比前一个月增长了8%。加拿大房地产协会主席史蒂文森（Cliff Stevenson）说，今年夏天相对平静，房地产市场看上去有稍稍降温的迹象。但是10月份的数据和9月份相比，显示今年春天的火爆可能重新出现。今年3月份的房地产平均售价创下了716828加元的历史最高纪录。

新的待售房信息一登出来就有买主抢购，房价随之上涨。10月份的房地产平均售价仅比3月份的历史最高纪录少243加元。史蒂文森认为，加拿大需要盖更多的房子。

新冠疫情开始后，加拿大房地产市场安静了几个月，然后再2020年夏天再度活跃起来。其原因包括加拿大银行维持低利率，政府的各种疫情补贴以及疫情期间消费减少使一些家庭存款增加等。

（CBC News Pete Evans，adaptation en chinois par Wei Wu）

10月份的房屋销售数量比前一个月增长了8%。加拿大房地产协会主席史蒂文森（Cliff Stevenson）说，今年夏天相对平静，房地产市场看上去有稍稍降温的迹象。但是10月份的数据和9月份相比，显示今年春天的火爆可能重新出现。今年3月份的房地产平均售价创下了716828加元的历史最高纪录。

新的待售房信息一登出来就有买主抢购，房价随之上涨。10月份的房地产平均售价仅比3月份的历史最高纪录少243加元。史蒂文森认为，加拿大需要盖更多的房子。

新冠疫情开始后，加拿大房地产市场安静了几个月，然后再2020年夏天再度活跃起来。其原因包括加拿大银行维持低利率，政府的各种疫情补贴以及疫情期间消费减少使一些家庭存款增加等。

（CBC News Pete Evans，adaptation en chinois par Wei Wu）