BC省南部暴雨造成山体滑坡，至少五十辆车被困

离出事路段最近的城市是阿加西市。到星期一早晨为止，该市的消防员救出了十几人。但是仍有许多人被困。带队赶来支援的温哥华消防局副局长布恩（David Boone）告诉CBC记者，初步估计被困的每辆车中有两到三人。

但是一位和女儿一起被困的护士说，她认为被困的车超过五十辆。她见到有一辆车里有婴儿。

受损的路面和电线给救援工作增添了危险和困难。被困的人被要求待在车里。他们已经开始分享食物和水。

整个菲沙河谷地区都受到洪水的威胁或影响。阿伯茨福德市为开放了紧急收容中心，当地的绝大部分公路关闭，人们被要求留在家里。

当地星期一雨仍未停。气象部门预计还有大约50毫米的降雨量。到星期一上午为止，BC省南部关闭或部分关闭的高速公路包括1号、5号、7号、11号和3号。

西蒙弗雷泽大学的环境科学专家说，这可能是BC省自1983年以来最严重的山体滑坡和洪水灾害。

（CBC News，adaptation en chinois par Wei Wu）