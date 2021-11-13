劳动力短缺危机：六大雇主团体齐声要求魁北克省政府立刻采取措施

魁省制造出口业协会（MEQ）主席普鲁（Véronique Proulx）说，因为劳动力短缺，过去两年光是制造业 留在桌上的钱 （意即原本可以挣到、带走的钱）就高达180亿加元。因为企业不得不拒绝合同，缩减业务或者因无法按期交货支付罚款。

这些企业界代表认为，人口老龄化和移民不足是造成劳动力短缺的主要原因。他们呼吁

省政府采取针对性措施，鼓励员工延迟退休，吸引女性和就业率偏低的群体就业，例如同性恋群体、原住民、残疾人和刑满释放人员。

但即使是这些群体全部充分就业，魁北克省的劳动力仍然不足。因此雇主们敦促魁北克省和联邦政府尽快就简化移民程序达成协议，并与企业及市政当局合作，制定适合各个地区、满足企业需求的地方化移民政策。他们还要求政府加大投资，帮助企业提高自动化程度。

反对党魁北克自由党也建议省政府用退休金和所得税优惠来鼓励62岁及以上的员工推迟退休。

（Radio-Canada, Stéphane Bordeleau, adaptation en chinois par Wei wu)