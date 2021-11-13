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劳动力短缺危机：六大雇主团体齐声要求魁北克省政府立刻采取措施
魁北克省六个雇主团体共同发声，要求省政府采取“强力而有效的措施”解决劳动力短缺问题。魁省雇主委员会（CPQ）主席布莱克伯恩（Karl Blackburn）在星期五（11月12日）六个团体联合召开的新闻发布会上说，现在全省有将近22万个空缺职位，已经把企业和地方“逼到了墙角”。
魁省制造出口业协会（MEQ）主席普鲁（Véronique Proulx）说，因为劳动力短缺，过去两年光是制造业
留在桌上的钱（意即原本可以挣到、带走的钱）就高达180亿加元。因为企业不得不拒绝合同，缩减业务或者因无法按期交货支付罚款。
这些企业界代表认为，人口老龄化和移民不足是造成劳动力短缺的主要原因。他们呼吁
省政府采取针对性措施，鼓励员工延迟退休，吸引女性和就业率偏低的群体就业，例如同性恋群体、原住民、残疾人和刑满释放人员。
但即使是这些群体全部充分就业，魁北克省的劳动力仍然不足。因此雇主们敦促魁北克省和联邦政府尽快就简化移民程序达成协议，并与企业及市政当局合作，制定适合各个地区、满足企业需求的地方化移民政策。他们还要求政府加大投资，帮助企业提高自动化程度。
反对党魁北克自由党也建议省政府用退休金和所得税优惠来鼓励62岁及以上的员工推迟退休。
（Radio-Canada, Stéphane Bordeleau, adaptation en chinois par Wei wu)