【评论】魁省将接收七万移民，移民顾问冉夷侨：我保持谨慎乐观

魁北克政府最近宣布，未来一年，将接收约7万新移民 。这个数字中，还包括大约18000份是新冠疫情期积压下来的申请。

魁北克商界对此立即表示欢迎，因为这可以很大程度上缓解该省劳动力不足的情况。

加广发布这一消息之后，也收到听众留言询问，究竟如何才能移民魁北克？

为此，加广记者采访了蒙特利尔移民律师冉夷侨，就魁北克近两年的移民政策，以及华裔移民的状况做出分析。

移民顾问冉夷侨。 照片：Radio-Canada

（冉夷侨：本科毕业于中国政法大学本科，蒙特利尔大学研究生，加拿大联邦执牌移民顾问、加拿大难民理事会（CCR）成员。）

如何解读魁北克省这个创纪录的新移民接收数字？

冉夷侨：对这个消息，我整体上保持一定谨慎的态度。

今年是魁北克执政的魁北克未来联盟党（Coalition Avenir Québec，CAQ）任期的最后一年了，他们选择这个时机宣布了一个对他们来说宏伟的接收移民计划。由于这个党一向关于移民的价值理念，我觉得我是有保留的。

相对乐观的一点是，从这个计划看，魁北克省自己能够甄别选择的移民数量是2万5千人到3万人，最终登陆魁北克的人数，是4万9千5百人到5万2千5百人，从这个数字看，还是比疫情期有了很大的提升的。比如，在疫情前的2019年，登陆魁北克的移民数字是2万3千人。

对华裔移民有什么影响？

冉夷侨：接收移民人数上升，但对法语的要求也提升了。

从今年七月开始，魁北克省增加了新的附加条件，那就是在“魁北克经验类项目，Programme de l'expérience québécoise （新窗口），PEQ“的申请者当中，不仅是主申请人有法语的要求，对于申请者的配偶或事同居伴侣也有法语要求。

大疫情期，华裔移民魁北克是受到了很大的影响，主要是人员流动的不便利，来到魁北克省的人大幅降低。

另外一个现实的情况是，华裔的法语难题。

通常华裔中对法语掌握比较好的，可能是之前有留学法国或法语国家工作的背景，或者在国内有法语背景。这一部分人在希望移民的华裔当中，其实是个小众人群。

此外，联邦政府推出了一系列很吸引人的移民政策，而且，没有法语的要求。所以，在魁北克的华人其实很多人最终选择了外移，也就是离开魁北克，到其他省份，比如马尼托巴和海洋省份来完成移民目标。

而且，不仅仅出现在华裔身上，其他族裔也有这种状况。

魁北克的经济类别移民

冉夷侨：这里我先介绍一下魁北克自己有权甄别的经济类移民。

经济类移民中一大类是技术类移民，主要是广义类的技术移民。在CAQ上台之后，技术移民打分方式已经调整了很多次，打分的项目包括你的专业，法语、年龄、工作经验等。

常规的技术移民指的是通过对劳动力的不同分值考核，然后，优先选择它需要的技术类移民。

第二类是魁北克推出的 魁北克经验类项目，PEQ 。

PEQ分两类，一类是为留学生提供的毕业生计划；另一类是外国劳工计划。如魁北克为应对疫情曾推出过几个小的项目，招收护工或护理类别的，人工智能AI类别的，以及食品加工类别的工人。但这一类的配额很少，护工护理和AI一年只需要500人左右。

魁北克暂停商业类的移民很久了，而且没有重开的迹象。

法语、法语、法语

冉夷侨：魁北克从来没有放松或是降低对法语的要求，这是我们需要了解的一点。

魁北克政府今年调整的技术类移民打分标准当中，影响比较大的就是刚才我提到的，对主申请人的配偶或伴侣也有法语的要求。

要求：对主申请人，法语的口语和听力需要达到魁北克成人移民水平的B2，也就是中级水平；而对副申请人的要求是，口语和听力达到成人移民A2的水平，也就是初级水平。

但是，我个人觉得，这个难度其实也不算太难，不过，还是需要大约八个月左右的学习时间吧。

魁北克省政府为了帮助移民候选人通过法语水平的考试，也算费尽心思。省政府开设了很多为新移民提供的法语学习课程，全日制和半日制的都有，而且可以得到政府的补助。

而且，拿了工签或学签的人也是可以参加政府这些免费法语培训，也有一定的补助。

作为移民顾问，如何评价魁北克目前的移民政策？

冉夷侨：我认为，魁北克移民政策中，预期目标和现实操作政策是有一定断裂的。

目前看，魁省移民部门为招聘所需要的人才在两个方面是非常努力的。

一个是，企业在海外定点召开推介会。这是魁省移民局近年比较常用的方式，比如在北非，南美，或者欧洲，定向定点帮助企业招聘海外劳工。

第二个是，推出了个体化的找工作和移民计划，由就业顾问经过对移民候选人情况的评估，把这些候选人和工作配对。

不过，政府尚未公布这两个方面的具体数据，不了解究竟效果如何。比如，配对配成了多少，是否有人愿意去比较偏远的地方工作等。

再比如，法语学习方面，一方面魁省对法语要求在增高，申请人难度增加，因为需要更多时间学习法语。而同时，它还需要你有一定的工作经验，比如，如果你走毕业生申请这条路的，大专或以上毕业的学生，需要一年的工作经验，如果是大专以下、技术培训的，需要一年半；而如果走PEQ的技术移民，工作经验需要两年。

所以，申请人会觉得这是双重的压力。

魁省现在面临其他各省的人才竞争，会出现什么情况？会不会出现，大量投资提升了法语，但最后还是没有留住人——因为这些课程都是针对法语非母语或法语不好的人。这些人选择移民目的地，会不会选择魁北克？会不会最后魁北克是替别人做了嫁衣裳？

我觉得，在全球的人力资源争夺战中，魁省这样的政策最终会如何，是需要打个问号。

当然，我感觉，总体来说，这是一个对移民不错的时代。但我们也不能说，对华裔移民，这是个黄金时代 —— 没有曾经那么容易和舒适地移民方式了。

我认为，全球进入了一个人才竞争白热化的阶段，各国在这场争夺战中，不仅仅要注意前期，就是如何引进人才，还要做好后端，就是当人才进来之后，如何能帮助他们真正落地和融入。在这个议题上，无论是移民顾问的工作，还是移民机构官员的工作，还有整个社会的配套，比如社工等，都是需要跟上的。在这些方面，魁省有改善的空间。在更加多元的社会中，我们需要新的矛盾解决机制。