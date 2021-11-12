反疫苗人士干扰怀念日活动，警方进行调查

因疫情之故，基洛纳市政府在今年的怀念日没有举行官方活动。但是仍有一些市民和退伍军人星期四上午在该市的纪念碑旁自发集会，向阵亡军人表示敬意。

他们的集会受到一些反对强制性疫苗接种的示威者的干扰。一名女性示威者占住一个麦克风，拿出一份讲稿大声宣读。和妻子一起来参加集会的市民格伦（Matt Glen）告诉记者，人群发出嘘声和尖叫，一些退伍军人愤怒地离开。另一个目击者说，示威者的行为令他震惊到说不出话来。他参加过几十次怀念日集会，从未见过如此令人痛心的场面。

基洛纳警方要求当时拍下视频的市民提供视频副本以帮助调查。

怀念日当天在BC省的另一个城市克兰布鲁克，有人在该市的纪念碑旁的 荣誉墙 上涂鸦。警方正在调查此事，并呼吁公众提供线索。

（CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu)